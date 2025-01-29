NBA／輸給雙星缺陣76人 詹姆斯：少戴維斯很難打
湖人隊禁區大將戴維斯（Anthony Davis）今天出戰76人隊打不滿一節就退場，湖人也從他退場前的領先到最終104：118輸球，連攻下全隊最高31分的「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）都坦言，少了球隊最佳球員一直都是很大挑戰。
戴維斯昨天才轟下40分、23籃板的驚人數據，今天卻因腹部不適提前回到休息室，後三節沒再回歸，賽後也沒受訪。
提到戴維斯的狀況，詹姆斯說：「我想他不會有事。」詹姆斯也不諱言，戴維斯是球隊最佳球員，不在場上對球隊是很大挑戰，「如果他一開始就不在，我們可以制定比賽策略，我們知道要期待什麼，知道我們的陣容會如何，但當戴維斯或其他球員在比賽過程下去，這就很難打。」
76人今天也少了兩名明星成員喬治（Paul George）和安比德（Joel Embiid），不過有馬克西（Tyrese Maxey）狂轟43分，湖人又少了近期4連勝繳出場均32.8分、15籃板的戴維斯，第三節雖一度將比數追到12分，但詹姆斯連接出現失誤，錯過縮小差距機會。
湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）提到，下半場其實有找到好機會，但2次失誤十分關鍵，「我認為是因為太疲勞了。」連續出賽的湖人今天總共出現22次失誤，詹姆斯一人就包辦8次，幾乎等同76人全隊的9失誤。
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