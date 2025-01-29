NBA／175公分「矮湯」還能打！發展聯盟狂轟40分

2度入選明星賽的前塞爾蒂克隊明星後衛「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas），以實際成績證明還有在NBA發展的空間，他今天在NBA發展聯盟狂轟40分，為重返NBA注入強心針。

35歲的湯瑪斯身高僅175公分，但在NBA的12個賽季累積已有556場出賽，2016到17年更打出代表作，身穿綠衫軍戰袍的他場均有28.9分表現，當年在MVP票選還獲得第5名成績。

2022年結束和黃蜂的合約後，湯瑪斯2022到23賽季沒能有任何NBA出賽紀錄，去年3月加入鹽湖城明星隊（Salt Lake City Stars），4場比賽場均轟下32.5分，讓他獲得重返太陽的機會，和鳳凰城簽下一紙10日合約，之後再獲得另一紙10日合約，4月再和太陽簽約，延續NBA球員生涯。

本季湯瑪斯沒能找到新東家，昨天重新加入鹽湖城明星隊，今天對上山谷太陽（Valley Suns）時立刻以28投13中表現轟下40分高分，另傳出8助攻，不過球隊以115：122吞敗。