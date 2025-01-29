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NBA／里拉德回拓荒者踢鐵板 字母哥狂轟39分公鹿仍輸球

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
里拉德(左)。 美聯社
里拉德(左)。 美聯社

公鹿隊明星後衛里拉德（Damian Lillard）今天再度「回娘家」，但球隊浪費最多12分領先，風采被前東家拓荒者隊的阿夫迪賈（Deni Avdija） 搶走，他攻下本季新高30分，其中14分集中在第三節，率隊以125：112捍衛主場。拓荒者交易里拉德到公鹿後，對戰取得3勝1敗優勢。

公鹿首節取得36：31領先，第二節初再拉開差距，崔蘭特（Gary Trent Jr.）跳投得手後優勢擴大到47：35，但拓荒者半場打完以64：61反超比分，第三節又有阿夫迪賈發揮，夏普（Shaedon Sharpe）飆進三分球更讓拓荒者領先擴大到82：73。

阿夫迪賈第三節攻下14分，率隊帶著97：89優勢進入決勝節，第四節最多差距更一度到19分，最終以125：112讓「背靠背」出賽的公鹿踢到鐵板。

生涯前11個球季都待在拓荒者的里拉德今天攻下20分、6助攻，「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）更狂轟39分、12籃板，但沒能延續近11戰拿下9勝的氣勢，吞下4天3戰的第2敗。

戰績排西區末段班的拓荒者，除阿夫迪賈攻下本季新高30分，西蒙斯（Anfernee Simons）也有25分貢獻，艾頓（Deandre Ayton）21分、14籃板，聯手助隊取得近6戰的第5勝。

Damian Lillard Giannis Antetokounmpo 公鹿 拓荒者

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