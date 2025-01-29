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NBA／油箱還有油！「矮湯」G聯盟狂砍40分力拼重返NBA

聯合新聞網／ 綜合報導
「矮湯」湯瑪斯。截圖自G聯盟官方X
「矮湯」湯瑪斯。截圖自G聯盟官方X

現年35歲的「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas）仍未放棄重返NBA！他近期與爵士隊G聯盟鹽湖城明星隊簽約，今天迎來本季首戰就狂砍40分8助攻，證明自己油箱還有油。

身高只有175公分的湯瑪斯生涯曾2度入選明星賽， 12個賽季出賽556場，2016-17賽季他效力塞爾蒂克隊時迎來巔峰，場均能得到28.9分，MVP票選第5，不過後來受傷勢所困，成為籃球浪人。

湯瑪斯上季在G聯盟出賽4場，平均得到32.5分，隨後獲得太陽隊合約重返NBA，出賽6場並沒有得到太多機會。

如今湯瑪斯再度重返明星隊，首戰28投12中，其中三分球10投4中，拿下40分8助攻3籃板，雖球隊以115：122輸球，但湯瑪斯的表現已獲得許多球迷關注及驚嘆。

Isaiah Thomas

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