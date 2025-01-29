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NBA／柯瑞、格林都休 勇士施羅德轟新高賞爵士7連敗

藍綠聯手擱置國土法 再延6年是大開後門還是等待轉機？

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NBA／柯瑞、格林都休 勇士施羅德轟新高賞爵士7連敗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
勇士施羅德(左)。 美聯社
勇士施羅德(左)。 美聯社

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）今天只穿著便服坐場邊，不過球隊先發、板凳的年輕球員都有發揮，施羅德（Dennis Schroder）更攻下轉隊到勇士的單場新高，點點開花下以114：103擊敗主力同樣缺陣的爵士隊，23勝23敗的勝率重回5成。

柯瑞因膝蓋傷勢管理免戰，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）表示，球隊近4天面臨3戰，包括「背靠背」賽程，希望明天出戰雷霆隊時當家球星可以上陣。

連同今天休息，36歲的柯瑞本季已經4度在「背靠背」賽程中休息，避免膝蓋痠痛狀態加劇，柯爾說：「我們會每日、每周評估，讓他休息一晚，本周其他比賽準備好是很合理的。」

除柯瑞休息，格林（Draymond Green）因小腿傷勢持續缺陣，昨天剛輸給公鹿隊吞下6連敗的爵士主力馬卡南（Lauri Markkanen）、中鋒凱斯勒（Walker Kessler）、柯林斯（John Collins）、克拉克森（Jordan Clarkson）、漢崔克斯（Taylor Hendricks）和威廉斯（Cody Williams）也休養生息，兩隊成由板凳深度決勝負；首節雙方27：27戰平，勇士第二節在波傑姆斯基（Brandin Podziemski）、7呎荷蘭新秀中鋒波斯特（Quinten Post）聯手發揮下，半場打完取得62：51領先。

勇士第三節仍維持領先，但爵士第四節打出一波13：0攻勢，將兩位數差距縮小到99：100，不過穆迪（Moses Moody）先飆外線再2罰1中、維金斯（Andrew Wiggins）「3分打」，波傑姆斯基再追加外線，勇士回敬一波12：1攻勢穩住領先，最終就以114：103收下勝利。

施羅德攻下全隊最高23分，也是轉隊到勇士後單場新高，波傑姆斯基板凳貢獻20分，維金斯也有19分進帳；吞下7連敗的爵士以塞克斯頓（Collin Sexton）30分最高。

Draymond Green Stephen Curry 勇士 爵士

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