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NBA／溫班亞瑪領銜 新秀對抗賽成員出爐

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
溫班亞瑪。 歐新社
溫班亞瑪。 歐新社

NBA今天公布明星賽中新秀對抗賽的入選名單，兩隊陣容就有4名法國球員，學長們由馬刺隊當家球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）領銜，巫師隊的同胞庫里巴利（Bilal Coulibaly）也入內，去年選秀會獲得「狀元」肯定的法國19歲新星里薩謝（Zaccharie Risacher）則在新秀陣容中，和巫師隊的同胞長人薩爾（Alexandre Sarr）一同參與年度嘉年華盛會。

NBA官方為提升明星賽可看度，今年全明星賽進行改制，採4隊錦標賽方式進行；新制度仍會選出24位明星球員，10位先發由球迷、球員和媒體投出，另外14人由教練挑選，24位球員將拆成3隊、每隊8人，再加上贏下新秀挑戰賽的冠軍球隊，總共4支球隊進行單淘汰賽，第一階段先拿到40分的球隊勝出，兩支出線隊伍再爭奪最後冠軍。

今年新秀對抗賽共選進10位新秀、11位「二年級生」和7位發展聯盟的球員，聯盟美國時間2月4日將進行新秀對抗賽選秀，3支明星隊的成員將由名譽總教練挑選後公布。

若有球員同時入選明星隊和新秀隊，他在美國時間2月16日舉行的明星賽只會代表其中一支隊伍出賽。

Victor Wembanyama 馬刺

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