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NBA／退休4冠功臣伊古達拉背號 勇士選這場辦儀式充滿巧思

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
勇士將退休「4冠功臣」伊古達拉的9號球衣。 美聯社
勇士將退休「4冠功臣」伊古達拉的9號球衣。 美聯社

勇士隊今天宣布，台灣時間2月24日主場迎戰獨行俠隊的比賽將舉行伊古達拉（Andre Iguodala）的9號球衣引退儀式，除是隊史第7人，且是近年4冠王朝的第1人。

勇士主場大通中心（Chase Center）目前已高掛張伯倫（Wilt Chamberlain）13號球衣、穆林（Chris Mullin）的17號球衣、舍蒙德（Nate Thurmond）的42號、阿特爾斯（Alvin Attles）的16號、貝瑞（Rick Barry）的24號，以及梅切里（Tom Meschery）的14號戰袍，2023年宣佈退休的伊古達拉將加入榮譽行列。

和伊古達拉共享4冠榮耀的有柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）和格林（Draymond Green），湯普森本季轉戰獨行俠後分道揚鑣，不過勇士特別選擇迎戰獨行俠的比賽舉辦伊古達拉背號退休儀式，讓昔日「浪花兄弟」都能見證特別時刻。

「沒有這些夥伴，我不會到達這樣的位置。」伊古達拉感性說，柯瑞、湯普森和格林至關重要，是非常特別的存在，「這真的很難複製。」

4位核心助勇士8個賽季內6度打進總冠軍賽，並在2015年、17年、18年和22年高捧金盃，伊古達拉更在2015年以6戰場均16.3分、5.8籃板和4.0助攻表現獲得總冠軍賽MVP，是NBA史上11位至少有4枚冠軍戒且拿過總冠軍賽MVP的成員之一。

勇士老闆拉卡柏（Joe Lacob）形容，伊古達拉是勇士史上最聰明、最精明、最特別，以及最成功的球員之一，2013年加入球隊帶來的效益，包括6闖總冠軍賽、4座總冠軍和奪下總冠軍賽MVP超出想像，「他是完美的球員和成員，在完美的時間加入團隊，他2014年替補出賽的犧牲傳達一個訊息，他的到來是幫助球隊獲勝。證據就在屋樑上，他的背號將和他幫助我們拿下的榮譽並列。」

Andre Iguodala Draymond Green Klay Thompson Stephen Curry 勇士

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