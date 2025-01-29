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NBA／戴維斯第一節就傷退！76人馬克西狂轟43分斷湖人連勝

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NBA／戴維斯第一節就傷退！76人馬克西狂轟43分斷湖人連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
湖人詹姆斯(左)、76人馬克西(右)。 法新社
湖人詹姆斯(左)、76人馬克西(右)。 法新社

尋求5連勝的湖人隊，禁區頭號球星戴維斯（Anthony Davis）今天出戰76人隊卻在第一節就傷退，少了當家大將的紫金軍團攻守都打折扣，讓76人球星馬克西（Tyrese Maxey）狂轟43分，率主場的76人以118：104輕鬆取勝。

湖人正在進行連6場客場之旅，昨天和黃蜂隊交手時戴維斯大殺四方，繳出40分、23籃板的瘋狂表現率隊奪勝，今天前10分鐘也有3投2中4分、2籃板表現，但第一節沒打完就因腹部不適提前回到休息室，「背靠背」出賽的湖人接續就宣布戴維斯不會回到球場。

少了戴維斯的湖人，第一節還和76人25：25戰平，但第二節擋不住馬克西在內的對手，馬克西單節12分率隊打出單節48：32狂攻，半場打完領先擴大到73：57。

76人當家球星喬治（Paul George）今天因左手小指肌腱受傷缺陣，安比德（Joel Embiid）也因膝傷持續免戰，不過除馬克西飆分，葛登（Eric Gordon）也在外線開火，他第三節投進「Logo shot」助隊擴大領先，馬克西節末進球更讓76人領先擴大到99：74。

三節打完落後23分的湖人，唯一亮點是第三節末詹姆斯和兒子布朗尼（Bronny James）同時上場，不過布朗尼沒能讓爸爸的傳球轉換成助攻，全場出賽15分鐘5投0中、得分掛蛋，76人也一路維持兩位數優勢到比賽結束，最終以14分差距迎接3連勝。

馬克西26投15中狂飆43分，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）20分，康希爾（Ricky Council IV）板凳出發也為76人貢獻16分；湖人以詹姆斯31分最高，新秀肯奈特（Dalton Knecht）三分球8投5中挹注24分。

76人 Anthony Davis Bronny James LeBron James 湖人 馬克西

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