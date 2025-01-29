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NBA／熱火降低巴特勒要價 勇士回鍋爭取士官長

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
巴特勒(右)。 美聯社
巴特勒(右)。 美聯社

明星球員「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）和熱火隊的關係幾乎破裂，交易看似遲早的結果，根據美國媒體報導，熱火已經降低巴特勒的要價，勇士隊都「回頭」，和其他隊伍一起爭取巴特勒的加入。

熱火光是1月就3度禁賽當家明星球員，月初第一次原因是「多次有損球隊利益」禁賽7場，接續因錯過球隊客場飛機遭禁賽2場。最近的衝突出現在美國時間周一，當巴特勒知道球隊面對魔術隊時不會把他擺上先發，憤而離開球隊的投籃練習，熱火因此祭出「無限期」禁賽。

美國時間2月6日是本季交易截止大限，代表巴特勒至少會再缺席5場比賽；在第一次遭到熱火禁賽前，巴特勒就擺明想要離開邁阿密，儘管熱火一開始拒絕要求。

近期巴特勒和熱火關係愈趨惡化，讓熱火願意敞開交易大門，爭取巴特勒的隊伍數因此增加，除了太陽隊，最新消息是勇士也回到爭取巴特勒的行列。

Jimmy Butler 勇士 熱火

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