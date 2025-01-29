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NBA／傳國王有意交易福克斯 馬刺成領先者、湖人不在名單

聯合新聞網／ 綜合報導
福克斯(下)、馬刺天才狀元溫班亞瑪(上)。 法新社
福克斯(下)、馬刺天才狀元溫班亞瑪(上)。 法新社

國王隊近況不錯，如今卻傳出將在交易截止日前，嘗試賣掉當家控衛福克斯（De'Aaron Fox），馬刺隊被認為是最理想下家。

國王隊上個月炒掉總教練布朗（Mike Brown），克里斯蒂（Doug Christie）接替後，15場比賽贏了11場，戰績來到24勝22敗，西區第10，領先第11的勇士隊有1.5場勝差。

根據ESPN知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，現年27歲的福克斯合約還有1年半，但目前尚未表現長期留在國王的意願，國王將在今年交易截止日前，開啟福克斯的交易談判，馬刺是名單上的首選。查拉尼亞也在直播節目中提到，湖人隊不在福克斯的下家名單中。

馬刺目前主力控衛是39歲老將保羅（Chris Paul），如果福克斯能加入，有望與天才狀元溫班亞瑪（Victor Wembanyama）聯手，衝擊西區戰力板塊。

福克斯職業生涯都效力國王，在隊史得分榜排名第4，本季場均得到25.2分6.2助攻，整體投籃命中率46.8%。

De'Aaron Fox 國王 湖人 馬刺

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