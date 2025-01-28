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NBA／巴特勒鬧劇延燒！卡特籲熱火盡速做決定 韋德：這是他們的污點

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
熱火今天宣布對巴特勒（Jimmy Butler）處以本季第三度禁賽令，且還是一張無限期禁賽令。 法新社
熱火今天宣布對巴特勒（Jimmy Butler）處以本季第三度禁賽令，且還是一張無限期禁賽令。 法新社

熱火在今天宣布對巴特勒（Jimmy Butler）處以本季第三度禁賽令，且還是一張無限期禁賽令，讓不少人認為巴特勒可能將不會再披上熱火戰袍，對於巴特勒與熱火間的爭議，傳奇球星卡特（Vince Carter）就認為，熱火是時候做出邁向下一步的決定。

巴特勒在近期鬧出「賣我」風波後，已經兩度遭到熱火禁賽，而今天更因為先發位置被取代而暴怒離隊，讓熱火直接宣布對他處以無限期禁賽，最快也要到交易大限後才能解禁，讓不少人認為巴特勒幾乎已確定不會再代表熱火出賽。

在雙方的關係似乎已經無法彌補的情況下，傳奇球星卡特也在今天表示，熱火應該做出決定，不要讓季後賽漸行漸遠，「我認為他們都清楚巴特勒不願意服從，他正透過自己的方式作出聲明，並試著用自己的方式繼續走下去，現在他們是時候做出決定並繼續向前了，因為這件事一直在分散大家的注意力，他們仍有機會進入季後賽並加入競爭，愈早擺脫這個問題愈好。」

至於代表熱火出賽超過14個球季的韋德（Dwyane Wade）也認為，熱火與多位球員都發糾紛鬧得不歡而散，並不是一件光榮的事情，「這是一種很悲慘的結局，以這種方式結束一段關係太悲劇了，作為前熱火球員，我覺得這對球隊來說很難看，這種關係破裂的方式一直存在，也一直都是我們球隊的污點，現在發生的事情也是，因為我知道這可能是完全沒有溝通，說到底這就是一件自負、自尊或是爭權奪利的事。」

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