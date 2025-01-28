NBA／安比德長期為傷所困 76人老闆相信球隊未來仍光明

休賽季大刀闊斧的費城76人本季表現不如預期，目前僅以17勝27敗的戰績位居東區第11位，處於附加賽資格之外。

最主要原因還是嚴重的傷病困擾，核心球星安比德（Joel Embiid）長時間缺陣，喬治（Paul George）和馬克西（Tyrese Maxey）也都輪番缺陣，球隊陣容穩定性備受考驗。然而，即便76人本季狀況糟糕，球隊老闆哈里斯（Josh Harris）仍對安比德保持絕對信心，更公開力挺這位當家球星。

安比德因傷和禁賽本賽季僅出賽13場，這對76人的戰績影響極大。哈里斯在接受《The Athletic》訪問時表示：「我們仍對安比德感到非常滿意。他是一名鬥士，我親眼見證了他的韌性。在職業生涯初期，他前兩年完全沒打比賽，第三年也只打了30多場，但他挺了過來，最終成為MVP。他現在正在努力，我們也在努力。」

哈里斯相信，只要安比德能恢復健康並重返賽場，76人將能夠重回正軌。「我希望他能好好調整身體，一旦他回到場上，一切就會開始好轉。我了解他這個人，他非常聰明且了解自己的身體。我們有專業的團隊在支持他，他也有自己的專業團隊，我相信他能克服這些困難。」

76人的艱難局面不僅來自安比德的缺陣，傷病和陣容不整讓其他球員不得不承擔超出預期的責任。哈里斯坦言：「安比德是整個球隊的關鍵支柱，他的缺陣讓喬治和馬克西承受了更多壓力。他們需要做一些超出自己準備範圍的事情。」

他進一步解釋道：「我們這個賽季的開局讓人失望，傷病也讓我們的精英陣容很少能一起完整打完一場比賽。但在他們健康的7場比賽裡，我們贏了6場。我們知道這支球隊的潛力，只是傷病讓我們失去了穩定性。」

談到球隊的未來規劃，哈里斯表示，未來幾週對決定球隊本賽季的方向至關重要。「接下來的幾週很重要，我們會根據情況做出明智的決定。我們擁有出色的前台團隊，包括贏過NBA總冠軍的總教練諾斯（Nick Nurse）、球隊高層如莫雷（Daryl Morey）和布蘭德（Elton Brand），我們會找到合適的方向。」

儘管目前戰績糟糕，哈里斯對安比德的恢復充滿信心，也對球隊未來寄予厚望。「我相信安比德能帶領我們走出低谷，他的天賦和努力是不可否認的。這支球隊還有潛力去競爭，我們只需要時間來恢復和調整。」