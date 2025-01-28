NBA／險遭主場螢幕掉落喇叭砸中 灰狼中鋒虛驚一場

明尼蘇達灰狼在主場以100比92擊敗來訪的亞特蘭大老鷹，比賽中卻出現一段驚險插曲，場館天花板懸掛的大螢幕喇叭竟意外墜落，差點砸到中鋒戈貝爾（Rudy Gobert），所幸未造成人員受傷。

這起意外發生在第一節結束後，戈貝爾正準備走回板凳席時，場館屋頂的喇叭突然脫落，掉落至球場內，僅與戈貝爾擦肩而過。當時，他受到驚嚇迅速退後幾步躲避，隊友里德（Naz Reid）則目睹驚險一幕，同樣震驚地抬頭查看天花板。

Rudy Gobert almost got taken out by a piece of the Jumbotron 😳



(via @WolvesClips)pic.twitter.com/rHJSEDMaIA — Legion Hoops (@LegionHoops) 2025年1月28日

意外發生後，裁判立即中斷比賽，場館工作人員也迅速進場檢查設施安全。經過調查，場館工作人員解釋，此次事件是由於長期未維護，導致廣告設備的螺絲鬆動，引發喇叭墜落。

儘管發生意外，灰狼表現未受影響，上半場即拉開17分的領先優勢。第三節，老鷹趁灰狼進攻失準將分差縮小至6分，不過第四節雙方同樣手感低迷，老鷹三分球8投1中，而灰狼也僅9投1中。最終，灰狼穩住局勢，成功收下勝利。

賽後，灰狼場館工作人員公開向戈貝爾及球迷致歉，並承諾將加強場館設施的安全檢查，以避免類似事件再次發生。此次意外雖未造成傷害，但仍讓球迷為球員的安全感到擔憂。

戈貝爾賽後未多談此事，專注於比賽結果。他表示：「我們全隊都在努力打出更好的表現，這是我們要專注的目標。」