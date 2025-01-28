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NBA／太陽內線被打爆 但仍轟22顆三分球險勝快艇

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
杜蘭特和布克聯手幫助太陽取得對戰快艇3連勝。 路透社
杜蘭特和布克聯手幫助太陽取得對戰快艇3連勝。 路透社

太陽與快艇今天進行本賽季的第3度交手，但卻是快艇一哥雷納德（Kawhi Leonard）歸隊後的首次對決，兩軍也打出一場激烈的拉鋸戰，最終太陽在8人登場5人得分上雙下，以111：109收下對戰3連勝。

太陽與快艇目前都還在西區附加賽的競爭範圍內，其中太陽近期雖然深陷交易傳聞中，原先的先發中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）持續遭到總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）棄用，也讓雙方間的關係成為外界關注話題。

不過今天太陽在僅用8人出賽的情況下，仍是靠著兇猛的外線砲火險勝對手，太陽今天以三分球出手47次命中22球的高水準表現，在三分球得分上比起快艇多出36分，但快艇也抓住太陽禁區戰力不足的問題，在禁區得分上以64：20遙遙領先，甚至在第四節中斷一度落後到13分的情況下，頻頻轟炸太陽禁區一度追到僅剩2分差距，只可惜最終太陽仍是靠著艾倫（Grayson Allen）的罰球，以2分差距險勝，本季3度對戰快艇都拿下勝利。

太陽今天以雙槍杜蘭特（Kevin Durant）和布克（Devin Booker）分別攻下24分與26分表現最佳，對於球隊今天兇猛的外線火力，杜蘭特說：「不管你是連續投丟7球還是8球三分球，我們都不希望有不合理的出手，但空檔時你就必須要大膽出手，今天47投22中是完美數據，希望我們每場都能這樣，不過通常我們有這樣的出手數據應該都是大勝對手。」

至於快艇今天先發球員有3人得分上看20分，包括中鋒祖巴茲（Ivica Zubac）拿下25分、16籃板，一哥雷納德則有17分、5籃板，鮑威爾（Norman Powell）23分、5籃板、4抄截。

談到本季首度對上雷納德，杜蘭特說：「他的狀態看起來很不錯，事情正朝著對的方向前進，你真的不會願意看到一位籃球史上最優秀的球員遭遇如此重傷，畢竟他們對這項運動的貢獻是非凡的。」

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