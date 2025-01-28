NBA／單節砍7三分球退巫師 湯普森神準紀錄追上唐西奇

在球隊一哥唐西奇（Luka Doncic）持續缺陣的情況下，近期戰績起起伏伏的獨行俠，今天在主場出戰巫師，球隊當家射手湯普森（Klay Thompson）也挺身而出，他在首節就爆砍7顆三分球拿下21分，追平唐西奇的隊史單節三分球命中紀錄，也幫助獨行俠早早就拉開差距，最終以130：108擊退巫師。

獨行俠一哥唐西奇在耶誕大戰因傷退賽後，預計在明星賽後才能歸隊，在少了球隊一哥的情況下，另外兩大球星厄文（Kyrie Irving）與湯普森卻因為傷病與本季表現起伏問題，遲遲無法打出相對應的表現，讓獨行俠近期狀態起伏相當大。

不過在今天主場出戰巫師的比賽中，湯普森總算重拾射手本色，首節他就投進7顆三分球，追平唐西奇所保持的隊史單節三分球命中紀錄，而這也是他生涯第3度有單節7顆三分球的演出，追平「神經刀」史密斯（JR Smith），並列史上第1名，排在第2名的則是他的前隊友柯瑞（Stephen Curry）的2次。

在湯普森的神射領軍下，獨行俠單節就猛轟42分，並取得26分的領先優勢，讓巫師幾乎早早就失去競爭心態，而獨行俠在大幅領先的情況下，今天先發球員也都出賽不滿30分鐘，但團隊就有6名球員得分上雙，並投進高達20顆三分球，其中替補上陣的普羅斯佩（Olivier-Maxence Prosper）還繳出平生涯最高的20分，華盛頓（P.J. Washington）與葛佛（Daniel Gafford）分別有19分與18分進帳。