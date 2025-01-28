NBA／迷蹤步拋投準絕殺綠衫軍 火箭湯普森：我就像Kobe
本賽季在球隊年輕陣容持續成長下戰績扶搖直上的火箭，今天作客塞爾蒂克主場再度打出精彩一戰，年僅21歲的前鋒湯普森（Amen Thompson）全場進帳33分外帶10籃板，包括比賽最後0.7秒完成迷蹤步拋投，完全擺脫布朗（Jaylen Brown）的盯防，幫助火箭以114：112準絕殺塞爾蒂克。
東西區排名第2名的塞爾蒂克與火箭今天在波士頓交手，也是兩隊本季第二度交手，前一次火箭在主場以23分差距吞下慘敗，讓他們今天作客塞爾蒂克主場可說是勢在必得。
上半場兩隊就展開激烈的拉鋸戰，塞爾蒂克布朗與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）在前兩節合計就拿下31分，不過火箭湯普森今天更是手感發燙，他在首節就拿下14分，搭配上布魯克斯（Dillon Brooks）外線手感火燙，上半場就投進5顆三分球，幫助火箭上半場打完以2分差領先綠衫軍。
儘管第三節塞爾蒂克在布朗領軍下反超前比分，甚至第四節初在普里查德（Payton Pritchard）命中三分球後，一度取得雙位數領先，但火力全開的火箭湯普森與布魯克斯，幫助火箭在比賽最後1分半鐘反超，倒數5.1秒塞爾蒂克則是由泰托姆（Jayson Tatum）投進追平球，但下一波進攻湯普森靠著迷幻的後撤步拋投擺脫布朗防守後進球，幫助火箭最終以2分差距帶走3連勝。
火箭今天以布魯克斯投進10顆三分球拿下36分表現最佳，完成準絕殺的湯普森則有33分、10籃板，他賽後也透露這是自己生涯首度投進致勝球，感覺自己在場上就像是布萊恩（Kobe Bryant）一樣。
火箭近期面對騎士和塞爾蒂克東區兩大強權取得3連勝，展現年輕勁旅的強悍實力，目前在全聯盟勝率甚至些微壓過綠衫軍，僅次於雷霆和騎士。
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