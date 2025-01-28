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NBA／挑戰史無前例3連霸 麥克朗確定參加灌籃大賽

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
今年灌籃大賽參加名單出爐。圖截自X
今年灌籃大賽參加名單出爐。圖截自X

過去兩年在灌籃大賽連續奪冠後，麥克朗（Mac McClung）在今天確定將再度參加今年全明星周灌籃大賽，挑戰史上首位三連霸得主，讓他直言自己是既興奮又感恩。

過去兩年幾乎是一手撐起灌籃大賽的麥克朗，儘管仍是在發展聯盟與NBA間載浮載沉，去年10月他與魔術簽下一份雙向合約，但賽季至今僅代表魔術出賽過1場，多數時間仍是在發展聯盟登場。

不過在即將到來的全明星周，麥克朗是否會再度參加灌籃大賽挑戰三連霸也成為話題，而今天也傳出他確定參賽，並與卡瑟爾（Stephon Castle）、布澤利斯（Matas Buzelis）與傑克森（Andre Jackson Jr.）競爭，麥克朗也透過個人社群表示，「我感到相當興奮與感恩。」

在灌籃大賽史上，過去還不曾有過球員完成三連霸，「跳豆」羅賓森（Nate Robinson）則是史上首位三度奪冠的好手，而去年麥克朗靠著飛躍傳奇中鋒「大鯊魚」歐尼爾（Shaquille O'Neal），成為史上第5位完成二連霸的球員，今年會再拿出什麼樣的高難度技巧挑戰史無前例的三連霸也受到各界關注。

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