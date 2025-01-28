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NBA／建議雷霆用霍姆葛倫換杜蘭特 皮爾斯獻策不忘暗酸詹皇

聯合新聞網／ 綜合外電報導
皮爾斯建議雷霆用霍姆葛倫(左)交易杜蘭特。 美聯社
皮爾斯建議雷霆用霍姆葛倫(左)交易杜蘭特。 美聯社

目前以36勝8負戰績高居聯盟榜首的奧克拉荷馬雷霆，在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）表現爆棚、成為MVP熱門候選人的帶領之下，這支年輕球隊勢不可擋，前景無限美好。

然而，前NBA球星皮爾斯（Paul Pierce）在與賈內特（Kevin Garnett）主持的《Ticket & The Truth》節目中，卻提出一個大膽建議：雷霆可以考慮用22歲的年輕潛力長人霍姆葛倫（Chet Holmgren）作為核心籌碼，換回老將杜蘭特（Kevin Durant）。

杜蘭特曾在雷霆度過巔峰時期，如今效力於鳳凰城太陽，皮爾斯認為這位超級球星應該尋找新的環境。「杜蘭特可以在鳳凰城太陽之外找到新鮮空氣，」皮爾斯說道。「你知道哪支球隊適合他嗎？找到一個能打包霍姆葛倫的交易方案，讓他重回雷霆。」

霍姆葛倫在去年11月10日對勇士的比賽中髖部受傷，至今缺席超過兩個月。他在受傷前的10場比賽中，場均貢獻16.4分8.7籃板2.6阻攻，展現無窮潛力。根據先前報導，霍姆葛倫預計會在明星賽後復出。

皮爾斯認為，雷霆已證明即使沒有霍姆葛倫，球隊也能打出強勢表現，「既然他們沒有霍姆葛倫也能成功，那麼用他去換杜蘭特更是理所當然。」

皮爾斯進一步解釋，他認為杜蘭特是一名能與任何球隊無縫融合的球員，「杜蘭特已經證明，他可以和任何人一起打球，他可以適配任何球隊。」他甚至拿杜蘭特與詹姆斯（LeBron James）相比，「他不是LeBron，你不需要為了KD改變球隊的打法。他可以即插即用。」

皮爾斯認為，36歲的杜蘭特依然還有能力決定比賽勝負，「他的油箱裡還有很多油，他可以在未來5年幫助雷霆這支年輕的球隊實現偉大目標。」

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