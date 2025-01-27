NBA／包夾防守造成進攻挫折 傳愛德華請教喬丹如何破解

灰狼少主愛德華（Anthony Edwards）本季在唐斯（Karl-Anthony Towns）離開後，必須扛下球隊重擔；不過打法明顯往外發展的他，在躍升隊史三分球王之餘，卻是面臨到如何破解對方嚴防的課題，特別是包夾的處理，讓他有些掙扎。

據《ESPN》記者瓊斯（Mark Jones）報導，愛德華在前段時間透過中間人牽線，特別去請教了「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），希望得到有關如何應對包夾和防守陷阱的技巧。

愛德華(右)持球解讀防守。 路透社

「3週前，愛德華聯繫到了喬丹，尋求如何擺脫包夾的建議。先前，他對於自己在這些情況下的表現感到非常挫敗。」瓊斯指出。

承擔更多進攻重任的愛德華，本季場均攻下26.3分5.7籃板4.4助攻，投籃命中率44.5%、三分球命中率42.5%，罰球命中率83.4%。

先前受訪，愛德華坦言不希望自己只是場上的「傳球者」。「這不是我想打的比賽風格，但對手的防守策略讓我不得不調整。」愛德華說。