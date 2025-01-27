快訊

樂天女孩遊歐「逃票」被抓！ 慘付20倍罰金：當學費

新竹尖石多名露營客疑似食物中毒 至少6人上吐下瀉

高雄多攤販售盜版吉伊卡哇惹議⋯網喊丟臉 陳其邁：著作權方已提告

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／包夾防守造成進攻挫折 傳愛德華請教喬丹如何破解

聯合新聞網／ 綜合外電報導
灰狼少主愛德華(中)仍在學習如何破解包夾難題。 路透社
灰狼少主愛德華(中)仍在學習如何破解包夾難題。 路透社

灰狼少主愛德華（Anthony Edwards）本季在唐斯（Karl-Anthony Towns）離開後，必須扛下球隊重擔；不過打法明顯往外發展的他，在躍升隊史三分球王之餘，卻是面臨到如何破解對方嚴防的課題，特別是包夾的處理，讓他有些掙扎。

據《ESPN》記者瓊斯（Mark Jones）報導，愛德華在前段時間透過中間人牽線，特別去請教了「籃球之神」喬丹（Michael Jordan），希望得到有關如何應對包夾和防守陷阱的技巧。

愛德華(右)持球解讀防守。 路透社
愛德華(右)持球解讀防守。 路透社

「3週前，愛德華聯繫到了喬丹，尋求如何擺脫包夾的建議。先前，他對於自己在這些情況下的表現感到非常挫敗。」瓊斯指出。

承擔更多進攻重任的愛德華，本季場均攻下26.3分5.7籃板4.4助攻，投籃命中率44.5%、三分球命中率42.5%，罰球命中率83.4%。

先前受訪，愛德華坦言不希望自己只是場上的「傳球者」。「這不是我想打的比賽風格，但對手的防守策略讓我不得不調整。」愛德華說。

相關新聞

NBA／拓荒者三小將進逼 亞歷山大狂轟35分收對戰15連勝

儘管和西區龍頭雷霆有著20場勝差，但近期表現出色的拓荒者面對大軍來犯並沒有輕易投降。 阿夫迪賈（Deni Avdija）16投9中豪取28分8籃板8助攻，卡瑪拉（Toumani Camara）1

NBA／包夾防守造成進攻挫折 傳愛德華請教喬丹如何破解

灰狼少主愛德華（Anthony Edwards）本季在唐斯（Karl-Anthony Towns）離開後，必須扛下球隊重擔；不過打法明顯往外發展的他，在躍升隊史三分球王之餘，卻是面臨到如何破解對方嚴防

NBA／直言不再努力迎合巫師 庫茲瑪決定找回自己

巫師前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）近日在接受採訪時表達了對球隊現狀的不滿，並明確表示他將改變自己的比賽方式，專注於打出屬於自己的風格。 庫茲瑪在日前對太陽的比賽中拿下本季新高30分和11籃板

NBA／理解諾基奇沮喪挫折 太陽主帥：他必須爭取上場時間

失去先發地位的太陽隊中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic），近日接受採訪自曝已經有兩個月未和總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）交流。對於他大吐苦水，布丹霍澤也有所回應。 「在這個

NBA／自曝兩個月沒和總教練講話 太陽中鋒無球可打：我不會添亂

太陽隊中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）近期對於自己在球隊的地位和狀態感到不滿意，他透露自己與總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）已有兩個月未交流，甚至表示兩人之間「沒有任何關係」。

NBA／綠衫軍懂比喻！布朗談春暖花開 波爾辛吉斯：上季雄獅本季成家貓

綠衫軍在洛城慘輸21分之後，很快就在達拉斯強勢反彈，在先發五虎的強勢發揮之下，以15分之差輕取獨行俠。 賽後談到球隊的反撲，布朗（Jaylen Brown）說：「這就是人生。『無論冬天多麼嚴寒，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。