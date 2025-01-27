NBA／直言不再努力迎合巫師 庫茲瑪決定找回自己

巫師前鋒庫茲瑪（Kyle Kuzma）近日在接受採訪時表達了對球隊現狀的不滿，並明確表示他將改變自己的比賽方式，專注於打出屬於自己的風格。

庫茲瑪在日前對太陽的比賽中拿下本季新高30分和11籃板，但球隊仍以109比119不敵對手。賽後，他語出驚人地宣布「決定做回自己」。

「從今天起，我決定做回自己，而不是努力融入我們在這裡所做的一切，而是要專注於當下。」庫茲瑪說道。

他進一步解釋：「我的意思是不再試圖迎合我們正在嘗試的打法，而是更加果斷地主動爭取球權，不是上場一味等待別人發揮，我要打出自己的比賽。」

庫茲瑪對於球隊的建隊方向和自身定位感到越來越不滿意。據《The Athletic》記者羅賓斯（Josh Robbins）報導，庫茲瑪在球隊中的角色不斷改變，這讓他逐漸感到「不耐煩」。庫茲瑪表示，他之前試圖融入球隊，幫助年輕球員建立信心，但最終效果並不理想。

數據顯示，庫茲瑪本季的得分和效率均有所下降。場均上場27.7分鐘，可以得到14.6分5.7籃板2.7助攻，但投籃命中率僅42.4%，三分命中率更低至28%，皆創下生涯新低。