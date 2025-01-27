NBA／理解諾基奇沮喪挫折 太陽主帥：他必須爭取上場時間

失去先發地位的太陽隊中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic），近日接受採訪自曝已經有兩個月未和總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）交流。對於他大吐苦水，布丹霍澤也有所回應。

「在這個聯盟從來都不容易，」布丹霍澤說，「他沒有上場，我相信他一定感到挫折，我尊重這一點。」

「我們確實進行了一些溝通，但最終我們需要選擇那些能讓我們贏球的球員。他必須爭取上場時間，這點已經傳達給他了。」

自從被拔掉先發之後，諾基奇只替補出賽了兩場，上場時間跌到不足20分鐘；同時到目前為止，他已經連續缺席了9場比賽。

布丹霍澤近期在中鋒位置上使用了多名球員，包括普拉里、理查茲（Nick Richards）和新秀伊戈達羅（Oso Ighodaro）。特別是理查茲在被交易到太陽後，連續3場比賽擔任先發，其中在對巫師的比賽中，他貢獻了20分19籃板。

理查茲的強勢表現穩坐先發中鋒之位。 法新社

儘管看起來無球可打，諾基奇對隊友並無不滿。「我很高興布丹霍澤找到了一個他想用的球員，這對他來說是個好消息，4名中鋒輪替也很有趣。這就是NBA，我對理查茲毫無怨言，只要我能幫上忙就好。」諾基奇表示。

諾基奇是在2023-24年賽季之前透過三方交易來到太陽，上季他先發出賽76場，場均貢獻10.9分11籃板4助攻1.1抄截1.1阻攻。儘管近期傳出交易傳聞，他表示自己預計會在交易截止日後仍留在太陽，但他也為可能的變動做好準備。

「關上了一扇門，另一扇門總會開啟，早晚而已。」諾基奇說道，「這就是生活，它從來不公平。」