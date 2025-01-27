NBA／自曝兩個月沒和總教練講話 太陽中鋒無球可打：我不會添亂

太陽隊中鋒諾基奇（Jusuf Nurkic）近期對於自己在球隊的地位和狀態感到不滿意，他透露自己與總教練布丹霍澤（Mike Budenholzer）已有兩個月未交流，甚至表示兩人之間「沒有任何關係」。

諾基奇本季先發出賽了23場比賽，但在1月6日對陣76人的比賽中，布丹霍澤將他移出先發陣容，改由普拉里（Mason Plumlee）取而代之，這是諾基奇自2016-17年賽季以來首次擔任替補。他隨後未參加1月9日對老鷹的比賽，且從1月7日以來未上場，至今已連續缺席了9場比賽。

對於球團如此決定，諾基奇也感到困惑，他表示：「我很難理解為什麼會這樣。你知道的，我試圖做他們要求的一切，扮演我的角色，但最終這是NBA。」

他還提到，自己對布丹霍澤的做法沒有怨恨，但坦言兩人之間沒有溝通。「我們之間沒有任何關係，這沒什麼，我只是努力保持職業態度，盡力做好當球員的本分，隨時準備迎接未來的挑戰。我不會給這支球隊添亂，他們已經有夠多的問題了。」諾基奇說道。

儘管目前看起來無球可打，諾基奇對隊友並無不滿。「我很高興布丹霍澤找到了一個他想用的球員，這對他來說是個好消息，4名中鋒輪替也很有趣。這就是NBA，我對理查茲（Nick Richards）毫無怨言，只要我能幫上忙就好。」諾基奇表示。