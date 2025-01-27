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NBA／綠衫軍懂比喻！布朗談春暖花開 波爾辛吉斯：上季雄獅本季成家貓

聯合新聞網／ 綜合外電報導
布朗與波爾辛吉斯。 路透社
布朗與波爾辛吉斯。 路透社

綠衫軍在洛城慘輸21分之後，很快就在達拉斯強勢反彈，在先發五虎的強勢發揮之下，以15分之差輕取獨行俠。

賽後談到球隊的反撲，布朗（Jaylen Brown）說：「這就是人生。『無論冬天多麼嚴寒，終究會春暖花開。』這是我最喜歡的一句話。所以當事情沒有朝你想要的方向發展時，你依然要保持專注，局勢總會來臨。」

「我們知道該如何做，我們有豐富的經驗去面對。身處逆境你不能抱怨，更要專注於細節，讓精神更加集中，坦然面對，隨時做好準備去扭轉局面。」

塞爾蒂克本季進行兩波西區客場4連之旅，分別拿到3勝1敗，輸給雷霆和湖人，先後戰勝灰狼、火箭、金塊、勇士、快艇和獨行俠。

今年賽季塞爾蒂克只有一次吞下「背靠背」敗仗，主帥馬祖拉（Joe Mazzulla）認為：「我們團結一致，不會過度焦慮，在輸贏之間的心態調整，我認為團隊凝聚力和平衡很重要。」

不過針對塞爾蒂克最近20場比賽僅有11勝9敗的起伏表現，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）則用了一個有趣的比喻。

「上個賽季我們就像一頭雄獅，但本季有一些比賽我們看起來就像是一隻家貓。」波爾辛吉斯說。

「我們希望能找回那種團隊的精神，這並不容易。我們不能自己欺騙自己，讓每場比賽都像季後賽一樣。這很難，這是人性。但我們知道我們擁有的團隊實力，也知道在重要比賽中我們會拿出最佳表現，但我們需要更穩定，在勝利的基礎上繼續進步。」

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