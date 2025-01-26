快訊

尹錫悅遭起訴！檢方以內亂罪提公訴 創南韓現任總統首例

首波寒流報到...11縣市低溫特報 雙北等9地低溫恐跌破10度

影／楊梅休息站火燒車4死慘劇...警民第一時間衝現場 持滅火器、剪安全帶救人

NBA／布朗森再創鬼神紀錄！尼克隊史最快5000分 超越甜瓜

聯合新聞網／ 綜合外電報導
布朗森成為隊史最快拿到5000分的球員。 路透社
布朗森成為隊史最快拿到5000分的球員。 路透社

尼克先發五虎再次合體大爆發，聯手轟進123分，甚至比國王全隊得分還要高，幫助球隊以143比120主場大勝。

布朗森（Jalen Brunson）此戰攻下25分11助攻，成為隊史最快拿到5000分的球員；數據顯示，布朗森只花了190場比賽達標，超越「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）和金恩（Bernard King）兩大得分機器的191場，實屬難能可貴。

賽後談到這場勝利，布朗森表示：「關鍵在於每次都做出正確的戰術選擇，至少要努力這麼做。要是我們沒做到，我們會互相督促，然後繼續向前。我們所有人都渴望勝利。」

對於入選明星賽先發，布朗森心懷感激，表示不會將這樣的榮譽視為理所當然。根據報導，布朗森和唐斯（Karl-Anthony Towns）是自從1975年佛雷瑟（Walt Frazier）和孟洛（Earl Monroe）以來，首次攜手出任明星賽先發的尼克搭檔。

唐斯獲得18分15籃板，阿努諾比（OG Anunoby）33分4助攻3籃板，布里吉斯（Mikal Bridges）27分7助攻5籃板；哈特（Josh Hart）豪取20分18籃板11助攻，完成本季第6次大三元，生涯累積12次。

國王以蒙克（Malik Monk）的31分為最高，沙波尼斯（Domantas Sabonis）25分13籃板12助攻，本季第6次大三元；德羅展（DeMar DeRozan）18分，福克斯（De'Aaron Fox）20投僅6中，只有14分4助攻進帳，表現直接被布朗森壓下去。

相關新聞

NBA／柯瑞下半場得分掛蛋 湖人雙星狂轟61分連勝勇士

人氣球隊湖人隊和勇士隊今天正面交鋒，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）下半場手感不佳，全場17投僅4中拿13...

NBA／永遠的15號！籃網第7個退休號碼 卡特感性答謝：這是我莫大榮幸

名人堂球星「飛人」卡特（Vince Carter）的15號球衣，今天看著自己15號球衣在籃網隊被退休，他的家人、前隊友和...

NBA／灰狼大勝金塊 新狼王愛德華躍居隊史三分球王

「新狼王」愛德華（Anthony Edwards）今天面對金塊隊轟下34分，除率灰狼隊寫下133：104大勝，個人更締造...

NBA／4天內遭火箭「雙殺」！騎士吞本季首度3連敗

騎士隊本季戰績傲視聯盟，碰火箭隊卻沒轍，4天前才吞客場敗仗，今天回到主場又被火箭湯普森（Amen Thompson）締造...

NBA／布萊恩遇難5週年！凡妮莎發行紀念書 選父女互動壁畫做封面超感人

明天將是NBA已故巨星布萊恩（Kobe Bryant）遇難5週年，遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）也特別選在近日宣布，將發行書籍《永遠的曼巴和小曼巴》紀念丈夫與女兒吉安娜（Gianna Br

NBA／布朗森再創鬼神紀錄！尼克隊史最快5000分 超越甜瓜

尼克先發五虎再次合體大爆發，聯手轟進123分，甚至比國王全隊得分還要高，幫助球隊以143比120主場大勝。 布朗森（Jalen Brunson）此戰攻下25分11助攻，成為隊史最快拿到5000分

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。