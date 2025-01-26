NBA／布朗森再創鬼神紀錄！尼克隊史最快5000分 超越甜瓜

尼克先發五虎再次合體大爆發，聯手轟進123分，甚至比國王全隊得分還要高，幫助球隊以143比120主場大勝。

布朗森（Jalen Brunson）此戰攻下25分11助攻，成為隊史最快拿到5000分的球員；數據顯示，布朗森只花了190場比賽達標，超越「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）和金恩（Bernard King）兩大得分機器的191場，實屬難能可貴。

Jalen Brunson has recorded his 5,000th career point in his 190th career game as a Knick.



He is now the fastest player in Knicks history to accomplish this feat, passing Bernard King and Carmelo Anthony (191 games) for the fewest amount of games needed to reach 5,000 points. pic.twitter.com/2jDQkBWldJ — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) 2025年1月26日

賽後談到這場勝利，布朗森表示：「關鍵在於每次都做出正確的戰術選擇，至少要努力這麼做。要是我們沒做到，我們會互相督促，然後繼續向前。我們所有人都渴望勝利。」

對於入選明星賽先發，布朗森心懷感激，表示不會將這樣的榮譽視為理所當然。根據報導，布朗森和唐斯（Karl-Anthony Towns）是自從1975年佛雷瑟（Walt Frazier）和孟洛（Earl Monroe）以來，首次攜手出任明星賽先發的尼克搭檔。

whole squad gettin' buckets 🪣



OG 33 PTS | 4 AST | 2 STL | 1 BLK

Mikal 27 PTS | 7 AST | 5 REB

Jalen 25 PTS | 11 AST

Josh 20 PTS | 18 REB | 11 AST

KAT 18 PTS | 15 REB | 2 AST | 1 STL pic.twitter.com/8edic617qS — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) 2025年1月26日

唐斯獲得18分15籃板，阿努諾比（OG Anunoby）33分4助攻3籃板，布里吉斯（Mikal Bridges）27分7助攻5籃板；哈特（Josh Hart）豪取20分18籃板11助攻，完成本季第6次大三元，生涯累積12次。

國王以蒙克（Malik Monk）的31分為最高，沙波尼斯（Domantas Sabonis）25分13籃板12助攻，本季第6次大三元；德羅展（DeMar DeRozan）18分，福克斯（De'Aaron Fox）20投僅6中，只有14分4助攻進帳，表現直接被布朗森壓下去。