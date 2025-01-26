NBA／布朗森再創鬼神紀錄！尼克隊史最快5000分 超越甜瓜
尼克先發五虎再次合體大爆發，聯手轟進123分，甚至比國王全隊得分還要高，幫助球隊以143比120主場大勝。
布朗森（Jalen Brunson）此戰攻下25分11助攻，成為隊史最快拿到5000分的球員；數據顯示，布朗森只花了190場比賽達標，超越「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）和金恩（Bernard King）兩大得分機器的191場，實屬難能可貴。
賽後談到這場勝利，布朗森表示：「關鍵在於每次都做出正確的戰術選擇，至少要努力這麼做。要是我們沒做到，我們會互相督促，然後繼續向前。我們所有人都渴望勝利。」
對於入選明星賽先發，布朗森心懷感激，表示不會將這樣的榮譽視為理所當然。根據報導，布朗森和唐斯（Karl-Anthony Towns）是自從1975年佛雷瑟（Walt Frazier）和孟洛（Earl Monroe）以來，首次攜手出任明星賽先發的尼克搭檔。
唐斯獲得18分15籃板，阿努諾比（OG Anunoby）33分4助攻3籃板，布里吉斯（Mikal Bridges）27分7助攻5籃板；哈特（Josh Hart）豪取20分18籃板11助攻，完成本季第6次大三元，生涯累積12次。
國王以蒙克（Malik Monk）的31分為最高，沙波尼斯（Domantas Sabonis）25分13籃板12助攻，本季第6次大三元；德羅展（DeMar DeRozan）18分，福克斯（De'Aaron Fox）20投僅6中，只有14分4助攻進帳，表現直接被布朗森壓下去。
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