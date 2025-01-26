NBA／延續快艇必勝密碼！哈登狂砍40分 字母哥盛讚：史上最出色之一

本季狀態回春的哈登（James Harden），今天面對公鹿再度大爆發，全場24投12中豪取40分9助攻5籃板，帶領快艇以127比117拿下勝利，中斷公鹿的5連勝。

這是哈登本季第3次至少拿到40分，寫下近4個賽季以來新高，顯然也是要向那些沒把明星賽票投給他的人證明自己能耐。

值得一提的是，哈登這場比賽12罰全中，達成他與快艇之間的「必勝密碼」：只要單場至少獲得10次罰球，快艇13戰全勝；且當哈登突破30分時，快艇也是4戰全勝。

James Harden was a FORCE for the Clippers, tallying his 3rd 40+ PT game of the season!



💪 40 PTS

💪 5 REB

💪 9 AST

💪 4 3PM pic.twitter.com/mqfm3OOsMG — NBA (@NBA) 2025年1月26日

快艇上半場結束時僅領先公鹿1分，哈登第三節獨拿17分，與安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）分庭抗禮，幫助球隊維持領先優勢。第四節關鍵時刻，哈登與鮑威爾（Norman Powell）聯手出擊，兩人合砍25分，直接壓過對手單節得分，快艇收下2連勝，同時也終結對戰公鹿4連敗。

不讓哈登獨領風騷，鮑威爾也飆進33分，本季第8次破30分大關，刷新個人生涯紀錄。

對於這兩大攻擊利器的表現，雷納德（Kawhi Leonard）表示：「哈登和鮑威爾本季一直都很出色，希望他們能進明星賽。雖然我不確定聯盟會不會給我們兩個名額，但我希望如此。」

雷納德17投8中獲得18分4助攻3籃板，復出之後的7場比賽球隊取得6勝，他透露自己的狀態感覺不錯。「隨著打的比賽愈來愈多，你們可能會看到我的上場時間增加。」雷納德說。

里拉德（Damian Lillard）此戰獲得29分10籃板10助攻，完成大三元，安戴托昆波則是轟進36分13籃板。賽後，安戴托昆波也稱讚了哈登的表現，「他擁有令人難以置信的天賦，絕對是歷史上最優秀的球員之一。」

談到目前快艇西區第6的席次，哈登表示：「我看到了這支球隊的可能性，我們肯定不會滿足現狀，我們只有最終的目標。」