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NBA／分手也要體面？巴特勒感性告白：所有的愛都給了邁阿密

聯合新聞網／ 綜合外電報導
熱火球星巴特勒。 美聯社
熱火球星巴特勒。 美聯社

與熱火關係趨於緊張且深陷交易傳聞的「士官長」巴特勒（Jimmy Butler），近日出席在邁阿密舉辦的板網球錦標賽卻是釋出善意，表達對於這座城市的熱愛。

「邁阿密是我非常關心和熱愛的地方，我把所有的愛都給了這座城市。這座城市值得擁有一切。」巴特勒說道。不過他並未回答有關禁賽處分的問題。

巴特勒在歷經先前7場禁賽之後，近期又因錯過班機遭到禁賽2場，單是薪水損失就高達310萬美元（約1億台幣）。

關於自己的交易動向，巴特勒表明目前還沒有新消息。「我知道大家都很期待。我們只是想在這裡享受賽事和精彩的表演。」

先前報導指出，巴特勒希望的新東家除了邁阿密和曼菲斯外，都樂意前往；而太陽一直被視為他的熱門下家。資深記者溫德霍斯特（Brian Windhorst）也提到巴特勒式太陽的交易首要目標，顯然雙方都有動力去完成這筆買賣。

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