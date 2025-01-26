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NBA／泰托姆27歲前達13000分里程碑 史上第7人

聯合新聞網／ 綜合外電報導
泰托姆達成重要得分里程碑。 路透社
泰托姆達成重要得分里程碑。 路透社

前一戰在客場慘輸湖人21分之後，持續客場之旅的塞爾蒂克來到達拉斯，並且展現衛冕軍的反彈力道。在先發5人本季首度同場各拿下至少15分的火力優勢下，第二節逐漸拉開比分，進入第三節更是一舉擴大到25分領先優勢，最終以122比107輕取獨行俠。

綠衫軍此戰重拾長程砲火優勢，三分球52投20中，數據顯示，本季當他們單場命中18記以上三分球時，戰績22勝5敗，勝率高達81.5%。

泰托姆（Jayson Tatum）獲得24分6籃板3助攻，不過22投僅8中，他成為史上第7位在27歲前拿到13000分的球員。前6人分別是詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）、安東尼（Carmelo Anthony）、布萊恩（Kobe Bryant）、麥格瑞迪（Tracy McGrady）、張伯倫（Wilt Chamberlain）。

值得一提的是，上述6人中有5人名列史上得分排行榜前10名，意味著泰托姆未來有機會踏進這個俱樂部。

懷特（Derrick White）在第三節獨拿16分，寫下個人本季單節最佳表現，全場得到23分4籃板4助攻；哈勒戴（Jrue Holiday）17分4助攻3籃板，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）18分5助攻4籃板。布朗（Jaylen Brown）22分8籃板6助攻。

厄文（Kyrie Irving）面對前東家依然是一籌莫展，最近16次交手，包含季後賽在內僅拿到1勝，特別是例行賽已經苦吞7連敗。此戰他23投11中得到22分5助攻4籃板。

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