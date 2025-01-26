快訊

2025蛇年紅包最新行情！這樣包有面子又討喜 單數僅它吉利

上將鬥太子／揭桂永清遭解職內幕 槓上蔣經國成導火線

奇異果直接吃太可惜 多搭配2物有助提升腸道健康「好菌更多」

NBA／4天內遭火箭「雙殺」！騎士吞本季首度3連敗

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

騎士隊本季戰績傲視聯盟，碰火箭隊卻沒轍，4天前才吞客場敗仗，今天回到主場又被火箭湯普森（Amen Thompson）締造「大三元」，儘管第四節狂轟47分仍以131：135輸球，本季首度吞下3連敗後戰績36勝9敗讓出聯盟戰績最佳身分，不過21勝3敗的主場戰績仍傲視各隊。

火箭首節就取得33：27領先，半場打完差距擴大到68：54，且帶著17分優勢進入決勝節；騎士努力追分下雖在最後1分51秒靠葛蘭特（Darius Garland）罰球得分將比數124：124追平，但火箭靠接連罰球回敬一波10：2攻勢，史特魯斯（Max Strus）讀秒階段投進三分球也為時已晚，讓火箭以4分差「雙殺」騎士。

4天前剛在主場以109：108險勝騎士的火箭，今天有湯普森23分、14籃板、10助攻完成「大三元」發揮，森根（Alperen Sengun）和格林（Jalen Green）各26分，范弗利特（Fred VanVleet）也挹注20分、6助攻，先發五人得分都兩位數下收下連勝。

葛蘭特今天攻下全場最高39分，其中27分集中在下半場，米契爾（Donovan Mitchell）33分也有25分在後兩節攻下，不過他開賽連進3球拿下全隊前8分後，接續連10球失手，直到第三節才再度得分，最終27投11中表現沒能助隊止敗。

延伸閱讀

NBA／談16000分里程碑 湯普森：詹皇4萬分太不可思議

NBA／湯普森只得3分末節被冰 獨行俠主帥：要明白我們是團隊

NBA／狀況與韋德和湯普森類似 巴克利：巴特勒快打包行李

NBA／打起來了！火箭、熱火打架6人遭驅逐 連教練都出場

相關新聞

NBA／柯瑞下半場得分掛蛋 湖人雙星狂轟61分連勝勇士

人氣球隊湖人隊和勇士隊今天正面交鋒，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）下半場手感不佳，全場17投僅4中拿13...

NBA／永遠的15號！籃網第7個退休號碼 卡特感性答謝：這是我莫大榮幸

名人堂球星「飛人」卡特（Vince Carter）的15號球衣，今天看著自己15號球衣在籃網隊被退休，他的家人、前隊友和...

NBA／灰狼大勝金塊 新狼王愛德華躍居隊史三分球王

「新狼王」愛德華（Anthony Edwards）今天面對金塊隊轟下34分，除率灰狼隊寫下133：104大勝，個人更締造...

NBA／哈利伯頓第三節爆發助溜馬痛擊馬刺 主帥讚：他改變了一切

巴黎賽首戰慘遭馬刺修理30分的溜馬，很快就上演復仇記！今天再次交手，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在第三節火力全開，單節狂砍個人本季最佳的18分，帶領球隊一舉拉開分差，最終以136比9

NBA／布萊恩遇難5週年！凡妮莎發行紀念書 選父女互動壁畫做封面超感人

明天將是NBA已故巨星布萊恩（Kobe Bryant）遇難5週年，遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）也特別選在近日宣布，將發行書籍《永遠的曼巴和小曼巴》紀念丈夫與女兒吉安娜（Gianna Br

NBA／年輕人再等等！上半季球衣銷售排行 柯瑞、詹皇持續霸榜

NBA公布上半季球衣銷售排行榜，雖然年輕新星紛紛崛起，但「兩老」勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）和湖人巨星詹姆斯（LeBron James）人氣絲毫不減，依然傲視群雄，分別佔據第1、2名。緊

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。