NBA／柯瑞下半場得分掛蛋 湖人雙星狂轟61分連勝勇士

人氣球隊湖人隊和勇士隊今天正面交鋒，勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）下半場手感不佳，全場17投僅4中拿13分，湖人則有戴維斯（Anthony Davis）和詹姆斯（LeBron James）雙星領軍，兩人聯手轟下61分，詹姆斯第四節還有雙手暴扣演出，率湖人以118：108奪下3連勝。

兩隊今天都有主力免戰，勇士格林（Draymond Green）因小腿拉傷缺陣中，湖人八村壘今天也缺陣，芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）首度先發，他第一次出手就是三分球命中，加上戴維斯主宰禁區，首節取得27：26微幅領先，第二節在多次互換領先下仍保持59：58優勢。

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第三節勇士雖靠希爾德（Buddy Hield）外線破網取得領先，但湖人在克里斯提（Max Christie1）連飆2記外線助陣下打出一波18：4猛攻，領先擴大到兩位數，勇士雖有維金斯（Andrew Wiggins）投進壓哨球，三節打完縮小差距到83：89。

第四節柯瑞仍沒找回準星，湖人一路領先下詹姆斯雙手暴扣演出，助隊最終以118：108收下本季對戰2連勝。

戴維斯今天攻下36分、13籃板，詹姆斯25分、12助攻，里夫斯（Austin Reaves）16分，克里斯提也有三分球4投3中拿11分表現，新秀肯奈特（Dalton Knecht）也貢獻3記三分球在內的13分。

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柯瑞今天上半場9投4中攻下13分，包括5投2中的三分球，下半場8投0中得分掛蛋，完全熄火下在剩下1分半左右就被換下場；勇士以維金斯20分最高，波傑姆斯基（Brandin Podziemski）板凳出發貢獻次高17分。