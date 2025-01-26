NBA／霸氣一灌宛如詹皇！布朗尼狂砍31分 再創生涯新高
詹姆斯（LeBron James）大兒子布朗尼（Bronny James）日前在發展聯盟大開殺戒，全場22投10中包含5記三分球，狂轟31分3助攻2籃板2抄截，創下個人得分新高。
比賽中布朗尼多次轟炸籃框，其中在一波單打過程中，布朗尼展現傲人體能天賦，突破禁區直接高高躍起「顏扣」6尺11[吋高的中鋒曼利（Sterling Manley），霸氣一灌宛如詹皇附體，讓現場球迷嗨翻天，老爸更是在IG即時動態轉發兒子暴扣圖片慶祝。
不僅是灌籃秀，布朗尼還在第四節關鍵時刻連續命中三分，並且送出1次重要助攻加上兩罰俱中，一舉殺死比賽，帶領南灣湖人以122比110擊敗拓荒者附屬球隊撕裂之城混音（Rip City Remix）。
這是布朗尼在發展聯盟生涯第2次單場破30分，上個月面對山谷太陽他拿下30分，如今則是再創新高。
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