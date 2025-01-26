NBA／灰狼大勝金塊 新狼王愛德華躍居隊史三分球王
「新狼王」愛德華（Anthony Edwards）今天面對金塊隊轟下34分，除率灰狼隊寫下133：104大勝，個人更締造新猷，生涯三分球進球數累積到976球，超越被送去尼克隊的前隊友唐斯（Karl-Anthony Towns），成為灰狼新任「三分球王」。
2020年選秀會以「狀元」之姿加入灰狼的愛德華，今天全場23投14中，其中23分集中在下半場，成灰狼下半場甩開金塊領先的關鍵角色之一；他三分球8投3中，5個賽季不到就改寫隊史三分球進球紀錄，全場他還傳出9助攻，助隊終止金塊近期的4連勝。
藍道（Julius Randle）挹注灰狼21分，從他開賽投進第一球開始，灰狼全場一路領先，第一節灌進40分更是本季新高，全隊命中53球也寫下本季新高，全場命中率5成58也是本季次佳；戈貝爾（Rudy Gobert）繳出14分、14籃板「雙10」。
近期拉出客場6連勝的金塊，原本客場14勝8敗戰績分西區第3，今天卻踢鐵板。全隊以穆雷（Jamal Murray）25分最高，約柯奇（Nikola Jokic）也有20分、11助攻但只抓下3籃板，個人連續「大三元」場次停在5場。
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