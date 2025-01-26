快訊

台南規模5.7「屬0121嘉義大埔餘震」氣象署：未來仍有規模5地震

黃仁勳一句話戳破量子電腦泡沫 但量子密碼將率先實現

iPhone 13 Pro換iPhone 16 Plus超有感！他大讚1功能變強大：提升超多

NBA／灰狼大勝金塊 新狼王愛德華躍居隊史三分球王

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
「新狼王」愛德華對金塊隊轟下34分。 路透
「新狼王」愛德華對金塊隊轟下34分。 路透

「新狼王」愛德華（Anthony Edwards）今天面對金塊隊轟下34分，除率灰狼隊寫下133：104大勝，個人更締造新猷，生涯三分球進球數累積到976球，超越被送去尼克隊的前隊友唐斯（Karl-Anthony Towns），成為灰狼新任「三分球王」。

2020年選秀會以「狀元」之姿加入灰狼的愛德華，今天全場23投14中，其中23分集中在下半場，成灰狼下半場甩開金塊領先的關鍵角色之一；他三分球8投3中，5個賽季不到就改寫隊史三分球進球紀錄，全場他還傳出9助攻，助隊終止金塊近期的4連勝。

藍道（Julius Randle）挹注灰狼21分，從他開賽投進第一球開始，灰狼全場一路領先，第一節灌進40分更是本季新高，全隊命中53球也寫下本季新高，全場命中率5成58也是本季次佳；戈貝爾（Rudy Gobert）繳出14分、14籃板「雙10」。

近期拉出客場6連勝的金塊，原本客場14勝8敗戰績分西區第3，今天卻踢鐵板。全隊以穆雷（Jamal Murray）25分最高，約柯奇（Nikola Jokic）也有20分、11助攻但只抓下3籃板，個人連續「大三元」場次停在5場。

延伸閱讀

NBA／灰狼團隊化學效應問題仍未解？愛德華：我還能說什麼

NBA／再次開砲！愛德華痛批灰狼先發能量太低迷 直呼「我們糟透了」

NBA／還是要靠柯瑞！勇士花光24分領先仍1分險勝灰狼

NBA／狂轟41分！愛德華第四節大爆發 送巫師7連敗

相關新聞

NBA／灰狼大勝金塊 新狼王愛德華躍居隊史三分球王

「新狼王」愛德華（Anthony Edwards）今天面對金塊隊轟下34分，除率灰狼隊寫下133：104大勝，個人更締造...

NBA／哈利伯頓第三節爆發助溜馬痛擊馬刺 主帥讚：他改變了一切

巴黎賽首戰慘遭馬刺修理30分的溜馬，很快就上演復仇記！今天再次交手，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在第三節火力全開，單節狂砍個人本季最佳的18分，帶領球隊一舉拉開分差，最終以136比9

NBA／布萊恩遇難5週年！凡妮莎發行紀念書 選父女互動壁畫做封面超感人

明天將是NBA已故巨星布萊恩（Kobe Bryant）遇難5週年，遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）也特別選在近日宣布，將發行書籍《永遠的曼巴和小曼巴》紀念丈夫與女兒吉安娜（Gianna Br

NBA／年輕人再等等！上半季球衣銷售排行 柯瑞、詹皇持續霸榜

NBA公布上半季球衣銷售排行榜，雖然年輕新星紛紛崛起，但「兩老」勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）和湖人巨星詹姆斯（LeBron James）人氣絲毫不減，依然傲視群雄，分別佔據第1、2名。緊

NBA／灰狼迪文森佐傷勢非預期嚴重 預計3周後重新評估

灰狼悍將迪文森佐（Donte DiVincenzo）因左腳大拇指3級扭傷一開始被設定將無限期缺陣，不過灰狼最新消息指出，迪文森佐歷經檢查後，腳指問題沒有預期嚴重，但伴隨著腳趾的足底韌帶部分撕裂。

NBA／曼菲斯以外都可以！灰熊有意爭取但巴特勒不想去

熱火「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）「吹密」風波持續延燒，但因球團尚未聽到理想報價，目前下家仍不明朗。根據外媒報導，巴特勒樂意前往任何球隊，除了灰熊。此外，他目前最傾向披上太陽球衣。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。