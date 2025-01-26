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NBA／哈利伯頓第三節爆發助溜馬痛擊馬刺 主帥讚：他改變了一切

聯合新聞網／ 綜合外電報導
哈利伯頓第三節火力全開，狂砍個人本季最佳的18分，帶領溜馬痛宰馬刺。 美聯社
哈利伯頓第三節火力全開，狂砍個人本季最佳的18分，帶領溜馬痛宰馬刺。 美聯社

巴黎賽首戰慘遭馬刺修理30分的溜馬，很快就上演復仇記！今天再次交手，哈利伯頓（Tyrese Haliburton）在第三節火力全開，單節狂砍個人本季最佳的18分，帶領球隊一舉拉開分差，最終以136比98痛宰馬刺。

哈利伯頓全場17投11中，包含三分球9投6中，攻下全場最高的28分，除此之外，席亞康（Pascal Siakam）也有23分11籃板3助攻3阻攻2抄截的全能貢獻，奈哈德（Andrew Nembhard）15分9助攻8籃板3抄截，透納（Myles Turner）與馬瑟倫（Bennedict Mathurin）分別有14分與13分。

溜馬團隊命中率超過52%，轟進17記三分球，送出32次助攻，還上演了14次抄截，迫使馬刺出現多達22次失誤；溜馬在比賽中最多領先達38分。

「我認為我們今晚的表現非常出色，」對於球隊的反彈，哈利伯頓表示，「能在巴黎這樣的舞台比賽並贏得1場重要勝利，真的很特別。我們希望以這場比賽為起點，延續接下來的好表現。」

主帥卡萊爾（Rick Carlisle）則是稱讚哈利伯頓在第三節的身先士卒。「哈利伯頓的第三節表現改變了一切，他的能量和得分能力帶動了全隊的士氣。我們需要這場勝利。」

馬刺陣中以巴恩斯（Harrison Barnes）的25分為最高；溫班亞瑪（Victor Wembanyama）則有繳出20分、12籃板的雙十數據，他在球隊97比127大幅落後時被換下場，但仍獲得法國主場球迷的熱烈掌聲。

溫班亞瑪賽後表示：「這一周對我來說非常特別，我盡力讓我的家人、朋友和球隊感受到不一樣的回憶。大家的支持讓我深受感動，這是無價的。」

這是NBA第4次將例行賽安排在巴黎舉行，不僅為法國球迷帶來精彩的籃球比賽，也為NBA進一步拓展國際市場提供了機會。

哈利伯頓認為：「在這裡比賽很有趣，聯盟提供的這種機會對推廣籃球運動意義重大。我們想用一場勝利為這座城市留下美好的回憶。」

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