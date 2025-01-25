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NBA／灰狼迪文森佐傷勢非預期嚴重 預計3周後重新評估

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
迪文森佐(左2)傷勢比預期輕微一些。 法新社
迪文森佐(左2)傷勢比預期輕微一些。 法新社

灰狼悍將迪文森佐（Donte DiVincenzo）因左腳大拇指3級扭傷一開始被設定將無限期缺陣，不過灰狼最新消息指出，迪文森佐歷經檢查後，腳指問題沒有預期嚴重，但伴隨著腳趾的足底韌帶部分撕裂。

在聽取醫療評估後，確認該傷勢無需進行手術。迪文森佐計劃於3週後接受重新評估。

這樣的傷勢情況對於灰狼來說已經是不幸中的大幸，畢竟若要進行手術治療，其恢復時間恐怕得花數個月之久。如今仍是需要一段時間休養，但至少還保有例行賽階段有重新回歸的可能性。

迪文森佐歷經開季的適應期後，已經逐漸找到屬於自己的定位，過去11場比賽場均可以得到16.4分4.3助攻4.9籃板，，三分命中率43.6%。

另一方面，灰狼在送走唐斯（Karl-Anthony Towns）後，表現較上季明顯下滑，至今23勝21敗，與上季31勝13敗落差甚大，也突顯球隊目前陣容配置的問題。

藍道與灰狼團隊之間的化學效應發揮有限。 路透社
藍道與灰狼團隊之間的化學效應發揮有限。 路透社

有其他球隊高層認為，灰狼可能會尋求交易藍道（Julius Randle），尋找更適合愛德華（Anthony Edwards）和戈貝爾（Rudy Gobert）的搭檔。不過《ClutchPoints》資深NBA記者席格爾（Brett Siegel）卻指出，藍道的市場吸引力不高，灰狼方面也沒有特別積極尋找交易可能性。

席格爾指出，許多潛在買家更在意麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels），不過這位側翼悍將卻是灰狼的非賣品。

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