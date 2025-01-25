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NBA／溫班亞瑪人氣魅力飆升 巴黎賽創多項收視紀錄

聯合新聞網／ 綜合外電報導
溫班亞瑪光榮回家獻藝。 美聯社
溫班亞瑪光榮回家獻藝。 美聯社

馬刺二年級生溫班亞瑪（Victor Wembanyama）率領馬刺在家鄉法國巴黎進行海外賽，他全場狂轟30分11籃板6助攻5阻攻，幫助馬刺以30分之差痛宰溜馬。

「天才怪物狀元」光榮回家鄉首秀不僅贏了裡子，面子上更是在票房、收視率和社群討論方面獨佔鰲頭，寫下多項紀錄。

這場巴黎賽成為法國史上收視率最高的NBA賽事，和去年騎士與籃網進行的巴黎賽相比，「NBA League Pass」在法國的收視率成長41%，全球部分則是成長19%。

此外，這場比賽亦是聯盟在社群媒體如Facebook、Instagram、LinkedIn、Snapchat、Threads、TikTok、X 和 YouTube等累積觀看次數最多的NBA海外賽，觀看次數超過2.18億次。

馬刺與溜馬將在台灣時間明天凌晨1點再次交手，兩場門票迅速賣完，來自53個國家和地區的球迷購買了球票，這也創下NBA的新紀錄。

溫班亞瑪的未來性和高人氣，讓他有望成為聯盟的新門面。據報導，他在巴黎賽期間所發布的內容，觀看次數超過8.17億，成了本季該社群數據累積第2多的NBA球員。

光是本週，溫班亞瑪相關內容的觀看次數就超過1.08億次，其中包括他在巴黎與曼城的歐冠現場練習踢球的影片，該影片在Instagram的觀看人次超過3900萬，成為NBA在該平台觀看人次第5多的貼文。

溫班亞瑪在聯盟上半季球衣銷售高居第5。 法新社
溫班亞瑪在聯盟上半季球衣銷售高居第5。 法新社

有媒體就提到，年僅21歲的溫班亞瑪挾其傲人天賦和充滿革命性的球風，在市場價值和人氣方面不斷飆升。他在聯盟上半季球衣銷量高居第5，在歐洲則是銷售第2好的球衣。

溫班亞瑪受歡迎的程度和個人魅力特質，更被拿來和法國足球巨星姆巴佩姆巴佩（Kylian Mbappe）相比，被視為將會在未來產生更巨大的影響力，成為法國體壇的重要代表人物之一。

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