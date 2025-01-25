NBA／布萊恩遇難5週年！凡妮莎發行紀念書 選父女互動壁畫做封面超感人

明天將是NBA已故巨星布萊恩（Kobe Bryant）遇難5週年，遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）也特別選在近日宣布，將發行書籍《永遠的曼巴和小曼巴》紀念丈夫與女兒吉安娜（Gianna Bryant），並且封面使用藝術家安道爾茲（Andaluz）在加州繪製的壁畫。

布萊恩在2020年1月26日和二女兒吉安娜、棒球教練阿托貝利（John Altobelli）等八人在乘坐直升機時遇難身亡，震驚世界。各地紛紛以繪畫、塗鴉等方式紀念這位NBA傳奇，安道爾茲也在加利福尼亞州橘郡的城市科斯塔梅薩完成壁畫。畫中所有罹難者都有出現，而吉安娜則是靠在布萊恩頭上，佔據壁畫右半。

布萊恩和女兒吉安娜。 路透社

5年後的現在，凡妮莎宣布發行新書，而封面就選用這幅充滿意義的藝術品。「哇，我用來紀念布萊恩和吉安娜的畫作要出現在凡妮莎出版的新書封面。」安道爾茲說道：「我真的很感激布萊恩一家、湖人團隊和各界支持。祈求上帝讓布萊恩安息，他真的是很偉大的球員。」

《永遠的曼巴和小曼巴》預計將在美國時間8月19日發行，距離布萊恩47歲冥誕8月23日僅4天，同時也鄰近「曼巴日」8月24日。