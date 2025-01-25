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NBA／曼菲斯以外都可以！灰熊有意爭取但巴特勒不想去

聯合新聞網／ 綜合報導
灰熊有意找來巴特勒，但他表示其他球隊都行，除了熱火和灰熊。 美聯社
灰熊有意找來巴特勒，但他表示其他球隊都行，除了熱火和灰熊。 美聯社

熱火「士官長」巴特勒Jimmy Butler）「吹密」風波持續延燒，但因球團尚未聽到理想報價，目前下家仍不明朗。根據外媒報導，巴特勒樂意前往任何球隊，除了灰熊。此外，他目前最傾向披上太陽球衣。

巴特勒跟熱火徹底撕破臉，因此離開球隊幾乎已成定局，在遭到7場禁賽後近日他又因錯過班機遭禁賽2場，損失高達310萬美元（約台幣1億）。相比老東家的明確立場，巴特勒不希望轉戰灰熊的原因就無人得知。不過也有部分報導認為，巴特勒對於加入西區爭冠強權球隊並沒有太大興趣。

灰熊方面，雖然巴特勒不願加盟，但球團仍展現高度興趣。《ESPN》記者邦普斯（Tim Bontemps）與溫德霍斯特（Brian Windhorst）為此提出解釋：「灰熊希望今年暑假能盡快和傑克森（Jaren Jackson Jr.）續約，也想要在保證實力的情況下兼顧未來，如果巴特勒到來並且這個賽季就會離開，一方面能夠增強灰熊季後賽實力，一方面又不會影響休賽季的薪資操作空間。」

Jimmy Butler 巴特勒 灰熊 熱火

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