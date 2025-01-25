NBA／年輕人再等等！上半季球衣銷售排行 柯瑞、詹皇持續霸榜

NBA公布上半季球衣銷售排行榜，雖然年輕新星紛紛崛起，但「兩老」勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）和湖人巨星詹姆斯（LeBron James）人氣絲毫不減，依然傲視群雄，分別佔據第1、2名。緊隨其後的是衛冕軍塞爾蒂克頭牌泰托姆（Jayson Tatum），而馬刺新生代怪物溫班亞瑪（Victor Wembanyama）也在榜中，位居第5名。

上半季球衣銷售排行榜可謂是世代交替的縮影，柯瑞、詹姆斯和杜蘭特（Kevin Durant）分別位居第1、第2和第13名，證明雖然年齡漸長，球隊戰績也不如以往，但三人的英姿球迷仍然記得。而中生代和新世代的球員也不落人後，上季幫助綠衫軍奪冠的泰托姆拿下第3名，異軍突起的尼克當家布朗森（Jalen Brunson）也從上季第15名大幅飆升至第4名，第5名則是剛進入聯盟就注定不凡的超級長人溫班亞瑪，種種都預示著聯盟即將改朝換代。

The NBA's top-selling jerseys list... based on https://t.co/I0ypSvyXUQ sales from the first half of the 2024-25 season! pic.twitter.com/HMVMTULxJt — NBA (@NBA) 2025年1月24日

這次排行榜也有許多新面孔出現，MVP熱門，同時是爭冠強權的雷霆門面亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、球風勁爆的「新科狼王」愛德華（Anthony Edwards）和本季以黑馬之姿佇立東區龍頭的騎士之首米契爾（Donovan Mitchell）都是首次入榜。

其他入選前15名的球星還包括灰熊隊的莫蘭特（Ja Morant）、獨行俠隊的唐西奇（Luka Doncic）、公鹿隊的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、金塊隊的約柯奇（Nikola Jokic）、黃蜂隊的小鮑爾（LaMelo Ball）、太陽隊的布克（Devin Booker）等。

而在球隊的球衣銷售排行榜中，塞爾蒂克力壓湖人高居榜首，尼克和勇士緊追在後；公牛排名第5，本季戰績突破天際的騎士，雖然身處克里夫蘭不比前面大城市效應，仍搶進第6名。7到10名分別是獨行俠、灰狼、馬刺和公鹿。