NBA／只差一兩塊拼圖？名嘴曝AD渴望引進中鋒 湖人能奪冠

看著同城的大聯盟新科冠軍道奇隊大肆補強之際，戴維斯（Anthony Davis）或許也希望湖人能夠在季中交易截止日前有所作為。

戴維斯近日接受知名記者查拉尼亞（Shams Charania）採訪時，透露了想要再拿一冠的渴望。「很多人都在討論我們在2020年的總冠軍是帶星號的（泡泡園區），所以我和詹姆斯（LeBron James）都很有動力去再去拚一座總冠軍。」

目前湖人戰績排西區第5，仍有機會更上層樓。戴維斯直言，「我真的認為我們還差一兩塊拼圖就能奪冠。」戴維斯所講到的拼圖正是引進一位正牌中鋒，而這也已經不是他第一次提到類似想法。

「我認為我們還需要另外一名大個子，我感覺我可以在4號位發揮最大能量，如果能有個內線長人在身邊的話。我們都知道2020年奪冠，我們擁有霍華德（Dwight Howard），我則是主打4號。」戴維斯說。

基於這樣的需求，查拉尼亞提到湖人一直都在交易市場上積極尋覓中鋒大個，

例如爵士隊的凱斯勒（Walker Kessler）。不過查拉尼亞也表示，任何人想跟安吉（Danny Ainge）交易可沒那麼容易。

「每次湖人要向爵士詢問凱斯勒時，他們管理階層所給出的報價都非常高。」查拉尼亞說。除了凱斯勒外，公牛的佛西維奇（Nikola Vucevic）和巫師的瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）也都是湖人洽詢的目標人選。

湖人今年交易截止日前最多可以動用兩枚首輪籤，分別是2029年和2031年的首輪選秀權。但顯然這仍不足以打動安吉，湖人可能得搭上爵士想要的新秀射手肯奈特（Dalton Knecht）作為籌碼。

湖人主帥瑞迪克談到交易市場的話題，他坦言：「當下這環境想要做成一筆交易很困難。我[們之前很幸運，能夠從籃網換來芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）。」