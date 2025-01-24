NBA／哈登一數據創造快艇不敗之身 盼重返明星賽獻技

昨天主力幾乎全休兵的快艇，竟和衛冕軍一路糾纏硬是逼到延長賽才落敗；今天「背靠背」面對巫師，4大戰將哈登（James Harden）、雷納德（Kawhi Leonard）、鮑威爾（Norman Powell）、祖巴茲（Ivica Zubac）全數歸隊，快艇一路領先，最多曾贏到27分，最後以110比93輕鬆過關。

鮑威爾拿下22分，本季第27次破20分，逼近生涯最佳紀錄29場；雷納德15分7籃板，祖巴茲11分9籃板，昨天表現出色的瓊斯又拿到19分8籃板。

後場指揮官哈登得到17分13助攻12籃板，生涯大三元次數累積79次，超越張伯倫（Wilt Chamberlain），名列史上第7。賽後談到這個里程碑，哈登表示自己很幸運，「也很有福氣。能夠超越這些傳奇巨星，我心懷感激。」

哈登雖然整場比賽只出手9次，但10罰全中；數據統計顯示，本季當哈登單場獲得至少10次罰球時，快艇戰績是12戰全勝。雷納德賽後亦稱讚哈登是獨一無二的球員。

另一方面，在今天公布的明星賽西區先發名單中，詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）創下史上首次3位35歲以上球員同時入選明星賽先發的特殊紀錄。這對於已經35歲的哈登來說是否會是一種激勵和期待。

「入選明星賽意味著很多，代表我的努力得到了回報，」哈登談到是否期盼重返明星賽，「那是一種激勵。我認為球隊戰績和我的成績是足以入選。我曾是聯盟助攻王，但那一年我沒有入選明星賽；所以今年若能獲選，那會是我的榮幸。我想要進入明星賽。」

哈登生涯共10次入選明星賽，最近一次是在2022年。