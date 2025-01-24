NBA／拚史無前例灌籃大賽3連霸？麥克朗不確定參賽
繼馬刺新秀卡瑟爾（Stephon Castle）和公牛新秀布澤利斯（Matas Buzelis）傳出收到聯盟邀約，將會參加今年的灌籃大賽外，據消息，公鹿前鋒傑克森（Andre Jackson Jr.）也允諾出席灌籃大賽。
選秀二輪出身的傑克森，身高6呎6吋，垂直起跳高度達到39.5吋，上季他在對國王一戰的空中補灌可說是技驚四座，今年是他在公鹿的第2個賽季，本季出賽40場有32場擔任先發。
過去兩年灌籃大賽冠軍麥克朗（Mac McClung）本季還不確定是否會參賽，爭取史無前例的三連霸大業。「我還不知道，我的直覺會告訴我正確的感覺。」麥克朗說。
麥克朗目前效力魔術發展聯盟，他透露自己仍在努力為球隊爭取勝利。
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