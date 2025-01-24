快訊

磁磚碎裂掉落 北市原民語基金會大樓傾斜？李四川給答案了

NBA／黃蜂新星動手術提前報銷 小鮑爾無緣明星賽先發

聯合新聞網／ 綜合外電報導
二年級生米勒(右)因傷賽季提前報銷。 美聯社
二年級生米勒(右)因傷賽季提前報銷。 美聯社

先前因右手腕韌帶撕裂無限期缺陣的黃蜂年輕新星米勒（Brandon Miller），決定接受手術治療，確認賽季提前報銷。

米勒是在1月16日黃蜂擊敗爵士的比賽中不慎受傷，隨後接受了核磁共振檢查，確認為右手腕韌帶撕裂。上季獲選年度新秀第一隊的米勒，今年賽季卻是十分坎坷，在他右手腕韌帶撕裂傷之前，已經因傷缺席過9場比賽。

本季米勒一共出賽27場，場均攻下21分4.9籃板3.6助攻1.1抄截，投籃命中率40.3%，三分命中率35.5%，罰球命中率86.1%。

黃蜂今年賽季因小鮑爾（LaMelo Ball）、米勒和威廉斯（Mark Williams）輪流掛傷的情況下，戰績持續低迷，目前11勝29敗，排名聯盟倒數第5，有機會爭取狀元籤。

除了米勒不幸賽季提前結束外，黃蜂一哥小鮑爾也遺憾落選今年明星賽先發。原本前三階段球迷投票結束，他拿到190萬8967票，高居東區後衛第一，壓過米契爾和布朗森，不過最終投票結果經過加權後，小鮑爾仍然被兩人甩開。

相關新聞

NBA／綠衫軍兵疲馬困！湖人外線轟炸 詹姆斯領銜痛宰21分

4天打了3場客場比賽，昨天又和主力全部缺席的快艇一路廝殺到延長賽才分出勝負，今天挑戰湖人，衛冕軍塞爾蒂克顯得力不從心。 特別是上半場湖人三分球發揮出色，一共轟進11記三分球，一口氣取得21分領先

NBA／扔進66呎超大號三分！約柯奇超級大三元狂寫紀錄

金塊主場迎戰國王，前三節打完已經拉開25分領先優勢，最後以132比123收下4連勝，也是最近15場比賽的第12勝，穩居西區第4名席次。 「地表最強中鋒」約柯奇（Nikola Jokic）再度發威

NBA／黃蜂新星動手術提前報銷 小鮑爾無緣明星賽先發

先前因右手腕韌帶撕裂無限期缺陣的黃蜂年輕新星米勒（Brandon Miller），決定接受手術治療，確認賽季提前報銷。 米勒是在1月16日黃蜂擊敗爵士的比賽中不慎受傷，隨後接受了核磁共振檢查，確

NBA／柯瑞寫新里程加板凳狂轟83分 勇士輕取公牛重返5成勝率

在近期苦吞2連敗後勝率再度跌破5成的勇士，今天在主場出戰公牛的比賽中，靠著柯瑞（Stephen Curry）全場投進5顆...

NBA／詹姆斯父子同台技術挑戰賽 聯盟力邀慘遭拒絕

聯盟明星賽先發名單出爐，40歲「巔峰老將」詹姆斯（LeBron James）順利入選，成為歷史第一人。而根據知名記者海恩斯（Chris Haynes）爆料，「詹皇」差點就要在聯盟促成下締造另一項新猷，

NBA／不受惡劣天氣影響！公鹿奔波挺過首節危機 大破熱火迎5連勝

受到惡劣天氣影響，原本先前前往紐奧良作客的公鹿不僅比賽被迫取消，也差點趕不回密爾瓦基，一直到比賽前2小時才落地，也因此這場比賽延遲了1小時才進行。 在旅途奔波的情況下，公鹿一開賽就被熱火打了20

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。