NBA／黃蜂新星動手術提前報銷 小鮑爾無緣明星賽先發

先前因右手腕韌帶撕裂無限期缺陣的黃蜂年輕新星米勒（Brandon Miller），決定接受手術治療，確認賽季提前報銷。

米勒是在1月16日黃蜂擊敗爵士的比賽中不慎受傷，隨後接受了核磁共振檢查，確認為右手腕韌帶撕裂。上季獲選年度新秀第一隊的米勒，今年賽季卻是十分坎坷，在他右手腕韌帶撕裂傷之前，已經因傷缺席過9場比賽。

本季米勒一共出賽27場，場均攻下21分4.9籃板3.6助攻1.1抄截，投籃命中率40.3%，三分命中率35.5%，罰球命中率86.1%。

黃蜂今年賽季因小鮑爾（LaMelo Ball）、米勒和威廉斯（Mark Williams）輪流掛傷的情況下，戰績持續低迷，目前11勝29敗，排名聯盟倒數第5，有機會爭取狀元籤。

除了米勒不幸賽季提前結束外，黃蜂一哥小鮑爾也遺憾落選今年明星賽先發。原本前三階段球迷投票結束，他拿到190萬8967票，高居東區後衛第一，壓過米契爾和布朗森，不過最終投票結果經過加權後，小鮑爾仍然被兩人甩開。