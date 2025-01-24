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NBA／扔進66呎超大號三分！約柯奇超級大三元狂寫紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
約柯奇再度上演驚人數據。 路透社
約柯奇再度上演驚人數據。 路透社

金塊主場迎戰國王，前三節打完已經拉開25分領先優勢，最後以132比123收下4連勝，也是最近15場比賽的第12勝，穩居西區第4名席次。

「地表最強中鋒」約柯奇（Nikola Jokic）再度發威，狂砍35分22籃板17助攻的可怕數據，而且創下連續5場只用三節就完成大三元的紀錄，本季則是累積15次三節大三元傳說；更是1968年的張伯倫（Wilt Chamberlain）以來，首位達成至少35分20籃板15助攻的球員。

約柯奇本季累積20次大三元，聯盟無人破10次，成為史上第3位生涯150次大三元的球員；此外，藉由今天的17次助攻表現，約柯奇賽季平均得分籃板助攻又重回兩位數，同時有4項統計數字名列聯盟前5。

金塊主帥馬龍賽後再次讚嘆子弟兵的瘋狂演出，「這是歷史級別的表現。你可以想想他在這裡的10個賽季，想想他拿到的3個年度MVP，想想總冠軍還有FMVP。而甚至這個賽季還是他有史以來最好的一個賽季。」

除了驚人的數據表現，約柯奇還在第三節結束前像四分衛一樣隨手拋進66呎遠的超大號三分球，震撼全場。統計顯示，這是聯盟史上第6遠的三分球。

投進之後沒有過多興奮慶祝動作的約柯奇，還是一如既往地淡然看待，「我知道這一球會進去。」約柯奇說。

金塊本場比賽再次轟下至少130分，這是賽季第12次，與灰熊並列聯盟第一；尤其是進入一月後，金塊場均得分超過122分，展現超強火力。截至目前，金塊場均得分高居全聯盟第3，僅次於灰熊和騎士。

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