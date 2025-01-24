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NBA／柯瑞寫新里程加板凳狂轟83分 勇士輕取公牛重返5成勝率

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柯瑞今天全場投進5顆三分球拿下21分，達成生涯3900顆三分球命中的里程碑。 路透
柯瑞今天全場投進5顆三分球拿下21分，達成生涯3900顆三分球命中的里程碑。 路透

在近期苦吞2連敗後勝率再度跌破5成的勇士，今天在主場出戰公牛的比賽中，靠著柯瑞（Stephen Curry）全場投進5顆三分球拿下21分，以及板凳球員火力全開攜手攻下83分，以131：106擊敗公牛，幫助球隊又回到五成勝率。

本賽季一路打得跌跌撞撞的勇士，在日前以40分差距慘敗給塞爾蒂克後，前一場比賽又遭到國王逆轉，導致本季勝率第二度跌破五成，不過今天勇士回到主場出戰公牛，也迎回因傷缺陣半個多月的板凳大將波傑姆斯基（Brandin Podziemski）。

但來訪的公牛在上半場卻是外線火力全開，尤其是拉文（Zach LaVine）他在上半場就與鮑爾（Lonzo Ball）攜手砍進6顆三分球，前兩節公牛團隊就以超過7成的命中率投進13顆三分球，不過勇士今天上半場除了柯瑞攻下11分外，桑托斯（Gui Santos）也從板凳殺出攻下11分，幫助勇士僅以1分差距落後。

易籃後公牛的進攻手感卻是急凍，單節僅拿下16分，反觀勇士板凳球員在下半場挺身而出，包括上半場就拿下11分的桑托斯在內，勇士今天板凳席上就有5名球員得分來到雙位數，包括攻下20分的波斯特（Quinten Post），拿下16分的穆迪（Moses Moody），至於前段時間表現不佳的施羅德（Dennis Schroder）也有11分、7助攻演出，剛復出的波傑姆斯基則貢獻10分，第二陣容的多點開花攻勢打得公牛難以招架，也幫助勇士最終以25分差距取勝。

在板凳火力支援下，勇士今天先發球員僅有柯瑞上場超過30分鐘並攻下全隊最高的21分，而他也在本場比賽達成生涯3900顆三分球命中的里程碑，繼續改寫聯盟紀錄，至於公牛今天僅有3人得分來到雙位數，以拉文攻下24分最終，但下半場全面熄火也成為遭到逆轉的關鍵。

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