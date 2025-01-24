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NBA／綠衫軍兵疲馬困！湖人外線轟炸 詹姆斯領銜痛宰21分

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯強力突破油漆區。 美聯社
詹姆斯強力突破油漆區。 美聯社

4天打了3場客場比賽，昨天又和主力全部缺席的快艇一路廝殺到延長賽才分出勝負，今天挑戰湖人，衛冕軍塞爾蒂克顯得力不從心。

特別是上半場湖人三分球發揮出色，一共轟進11記三分球，一口氣取得21分領先優勢；塞爾蒂克雖然想利用第三節湖人命中率大幅下滑趁勢追分，但本身進攻狀態低迷，外線火力也難以開展，比分愈拉愈開，導致第四節後段直接淪為垃圾時間。

最終，湖人是以117比96痛宰綠衫軍21分，這也是他們本季第3次至少大勝對手20分。

湖人此戰團隊命中率達47.2%，三分球35投15中，共6人得分上雙，加上鞏固了制空權，幾乎大半比賽時間都掌握領先優勢，最多差距28分。

史上首位以40歲高齡入選明星賽先發的詹姆斯（LeBron James），也是史無前例連續21年成為明星賽先發，他在這場比賽攻下20分14籃板6助攻，表現依舊高效率；戴維斯（Anthony Davis）24分8籃板3阻攻3助攻，里夫斯（Austin Reaves）23分6助攻。

替補的文森（Gabe Vincent）和菜鳥肯奈特（Dalton Knecht）連同八村壘一共砍進9記三分球，徹底撕裂了綠衫軍防線。湖人藉由這場大勝也穩住了西區第5名席次。

塞爾蒂克近日還是延續震盪起伏的狀態，近10戰吞下5敗。波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）獲得全隊最高22分，雙槍泰托姆（Jayson Tatum）和布朗（Jaylen Brown）合計29投12中，分別得到17分8籃板、16分6籃板5助攻，難以造成太大威脅。

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