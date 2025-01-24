NBA／不受惡劣天氣影響！公鹿奔波挺過首節危機 大破熱火迎5連勝

受到惡劣天氣影響，原本先前前往紐奧良作客的公鹿不僅比賽被迫取消，也差點趕不回密爾瓦基，一直到比賽前2小時才落地，也因此這場比賽延遲了1小時才進行。

在旅途奔波的情況下，公鹿一開賽就被熱火打了20比5的猛烈攻勢，但球員很快就做出調整，逐漸追回失分，特別是第二節里拉德（Damian Lillard）和替補上來的崔蘭特（Gary Trent Jr.）聯手攻下26分，帶動球隊單節殺出44比25的反擊，一口氣拉開比分。

度過危機的公鹿愈戰愈順，下半場更是徹底擊潰熱火防線，一度拉開到32分差，最終以125比96大勝。公鹿收下5連勝，鞏固了東區第4名席次，也賞給熱火2連敗。

DAME & GIANNIS GET IT DONE 💪



Lillard: 29p, 11a, 9r, 2s, 5 threes

Antetokounmpo: 25p, 12r, 4a, 3b@Bucks win their 5th in a row! pic.twitter.com/kOeKj0JoQt — NBA (@NBA) 2025年1月24日

連兩年取得明星賽得票數最高的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），透過這場大勝慶祝第9次選明星賽，寫下隊史最多紀錄。此戰他拿下25分12籃板4助攻3阻攻。

里拉德進帳29分11助攻9籃板，因為官方扣掉1個籃板，讓他無緣上演加盟公鹿後的首次大三元；替補的崔蘭特和波提斯（Bobby Portis）分別得到21分、16分8籃板。

近期表現優異的熱火首輪新秀中鋒韋爾（Kel'el Ware），今天又拿下20分10籃板2阻攻，持續他的驚奇之旅；赫洛（Tyler Herro）21分9助攻，阿德巴約（Bam Adebayo）11分14籃板，兩人合計34投僅15中。