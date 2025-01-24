NBA／詹姆斯父子同台技術挑戰賽 聯盟力邀慘遭拒絕

聯盟明星賽先發名單出爐，40歲「巔峰老將」詹姆斯（LeBron James）順利入選，成為歷史第一人。而根據知名記者海恩斯（Chris Haynes）爆料，「詹皇」差點就要在聯盟促成下締造另一項新猷，與布朗尼（Bronny James）成為首對全明星周共同登台的父子，可惜最終遭到拒絕。

「皇子」布朗尼本季加入聯盟後就一直備受關注，與詹姆斯「父子同台」也造就歷史佳話。近日海恩斯透露，聯盟想邀請兩人參加下個月全明星賽的技術挑戰賽，成為史上首對共同參加技術挑戰賽的父子檔。

可惜最後這個劃時代的邀約遭到拒絕，而布朗尼也同時拒絕了發展聯盟的明星賽邀請。至於詹姆斯則是生涯第21年入選明星賽，並與柯瑞（Stephen Curry）、杜蘭特（Kevin Durant）攜手出戰西區先發，夢回奧運金牌組合。