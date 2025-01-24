NBA／稱歐洲籃球商機跟不上發展 席佛不諱言聯盟想東進

NBA今天在法國巴黎舉行海外例行賽，由地主球星溫班亞瑪（Victor Wembanyama）帶領馬刺出戰溜馬，而聯盟主席席佛（Adam Silver）也再度透露聯盟想進軍歐洲市場的企圖心。

NBA過去幾年就不斷展現想要進軍歐洲市場的想法，甚至傳出希望能夠在歐洲打造一個新的聯盟，而在今天登場的NBA法國巴黎賽賽前，聯盟主席席佛也在受訪時不諱言，幫助歐洲籃球有更棒的商業模式將是他們的目標之一。

「雖然歐洲一直在培養出一些世界上最棒的球員，就像是我們過去幾年有很多位MVP就來自歐洲，但我認為商業機會還沒有跟上這項運動的發展腳步。」席佛談到歐洲籃球市場時直言，「而我們的專業就是經營聯賽，包括WNBA、非洲聯賽、G聯賽和2K聯賽，我們同時經營五個不同的聯賽，這就是我們的專業性，現在我們也密切關注是否有機會將比賽專業化提升到另外一個水平，以創造更大的商機。」

根據報導，在去年巴黎奧運期間，聯盟中包括席佛在內多位高層都來到巴黎觀賽，並且與潛在的球隊、媒體合作夥伴和贊助商會面，甚至把前進歐洲市場的順位排在了為拉斯維加斯和西雅圖增設球隊之前。

席佛也透露，去年夏天確實在巴黎待了一段時間，並且舉行了一系列的會議，期待能夠在三月下旬的NBA董事會中進行一些提案討論，向各隊老闆報告最新狀況，不過席佛也不忘強調，這不代表聯盟要與任何人或是組織形成對立，而是希望成為潛在的合作夥伴，尤其NBA擁有他們渴望的年輕消費族群。