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NBA／「詹柯杜」3老明星賽攜手先發 創聯盟首見特殊紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯(中)、柯瑞(左)和杜蘭特3人繼巴黎奧運合體之後再度於明星賽攜手先發。 新華社
詹姆斯(中)、柯瑞(左)和杜蘭特3人繼巴黎奧運合體之後再度於明星賽攜手先發。 新華社

聯盟在今天公佈了西區明星賽先發名單，3大球星詹姆斯（LeBron James）、柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）可說是屹立不搖，攜手入選。

其中40歲的詹姆斯生涯第21次入選明星賽，成為歷史上唯一一人；杜蘭特累積15次，柯瑞則是第11次。值得一提的是，杜蘭特因為觸發了合約激勵條款，順利取到130萬美元的獎金，這筆錢將不會影響太陽團隊的豪華稅。

這是詹姆斯、柯瑞和杜蘭特3人繼巴黎奧運合體之後再度攜手先發，數據顯示，他們更創下史上首次3位35歲以上球員同時入選明星賽先發的特殊紀錄。

目前詹姆斯所率領湖人暫居西區第5，太陽排在第10，勇士更是落在第11名，這讓柯瑞成為明星賽東西區先發球員中唯一一位在附加賽資格以外的球星。

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