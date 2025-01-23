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NBA／泰托姆永遠拿不到！「黑人問號」楊恩轟MVP評選方式

聯合新聞網／ 綜合外電報導
楊恩。 路透社
楊恩。 路透社

前NBA球員「黑人問號」楊恩（Nick Young）近日在社群平台X上發文，對聯盟近年MVP評選標準提出批評，特別提到塞爾蒂克隊泰托姆（Jayson Tatum）和金塊隊約柯奇（Nikola Jokic），更直言聯盟的評選方式需要改善。

楊恩在推文中提到泰托姆因球隊表現過於強勢，往往提前在比賽第四節被換下場，導致無法累積數據以提升個人獎項的競爭力。他寫道：「像泰托姆這樣的球員不可能贏得MVP，因為塞爾蒂克常常以40分的大比分領先，他甚至沒機會打第四節。」

相比之下，楊恩認為部分球員因球隊實力較弱，在比賽垃圾時間仍被留在場上刷數據。他特別提到雷霆球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander），「像雷霆這樣的球隊，必須在比賽中留著亞歷山大來刷數據，這樣才能維持他的數據水準。」

不過根據統計，亞歷山大本季出賽41場，有9場沒打第4節；泰托姆出賽40場，只有6場沒打第4節。這紀錄與楊恩的說法完全相反，因此許多網友對他的說法不以為然。

衛斯特布魯克（左）、約柯奇 路透社
衛斯特布魯克（左）、約柯奇 路透社

此外楊恩還暗指約柯奇的MVP獲獎過於依賴數據，而不是整體表現，「如果去年給約柯奇MVP是因為接近場均三雙，今年又想給他，因為場均三雙，那衛斯特布魯克（Russell Westbrook）早該有2到3次MVP了。如果「衛少」是外國人，他可能會有3座MVP。」

楊恩的言論反映出部分球員和球迷對聯盟MVP評選標準的質疑，尤其是數據是否應成為最主要的評分依據。楊恩最後感慨地寫道：「讓NBA再次偉大吧。」他呼籲聯盟重新審視MVP的評選方式，避免出現標準不一的情況。

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