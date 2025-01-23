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NBA／柯瑞稱荷蘭中鋒波斯特是解方 勇士主帥：會給上場時間

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞(左)、荷蘭中鋒波斯特(右)。 法新社
柯瑞(左)、荷蘭中鋒波斯特(右)。 法新社

勇士隊今浪費上半場17分領先，被國王隊逆轉，以117：123輸球。不過比賽仍有收穫，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）受訪時稱讚荷蘭新秀中鋒波斯特（Quinten Post），並預告會給他更多上場機會。

波斯特是勇士2024年選秀會第52順位新秀，身高213公分，上季在NCAA三分球命中率高達43.1%。今天先發中鋒魯尼（Kevon Looney）只打9分鐘，傑克森-戴維斯（Trayce Jackson-Davis）上場24分鐘，波斯特只打15分鐘就5犯，投進1顆三分球，拿下5分6籃板。

波斯特的表現讓柯爾相當滿意，柯爾賽後受訪時透露，波斯特未來會有更多上場時間，「有一位擅長拉開空間的大個子是一種奢侈，他能改變場上狀況，能投三分，也能傳球。你們也看到他與沙波尼斯（Domantas Sabonis）的對抗，這是一種不同的打法，我希望能給他一些機會。」

勇士當家球星柯瑞（Steph Curry）也解釋，與波斯特這種能拉開空間的中鋒打球有何優勢，「當對方防守很有侵略性，想把球從我手上搶走時，這就是一種應對方法。利用他的存在感，一名5號位射手的存在感來創造優勢。這絕對有幫助。」

Stephen Curry Steve Kerr 勇士

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